Is je baas een zeemeeuw, druk-druk-druk of een etikettenplakker? Zo pak je hem of haar aan!

Hondenparty’s zijn populair: “Ik durf niet te zeggen hoeveel ik aan mijn hondjes spendeer, maar het zal toch de helft van mijn loon zijn”

Nog een reden nodig voor een feestje deze zomer? Houd dan eens een ‘puppy shower’ of verjaardagsbbq voor je viervoeter. Want hoe gek het misschien ook klinkt, feestjes voor honden zitten in de lift. “Ik krijg zeker drie aanvragen per week, terwijl sommige feestjes toch om en bij de 200 euro kosten”, zegt hondenpartyplanner Lana, die ons meenam naar de puppy shower van chihuahua Coisnelli.

6 juli