Is het tijd voor een robotstofzuiger? Dit moet je weten!

MultimediaIs het voorgoed afgelopen met zelf stofzuigen wanneer je een stofzuigrobot in huis haalt? Natuurlijk niet. Maar als je je verwachtingen realistisch houdt, is – en blijft – je woning stofvrijer dan vòòr de aanschaf van het toestel. We zetten feiten en mythes rond die robotische huishoudhulp even naast elkaar.

Als we ons enkele decennia in de toekomst - terwijl onze persoonlijke R2D2 ons een drankje komt brengen - afvragen waar het allemaal is begonnen met die huishoudrobots, dan moeten we teruggaan naar de opmars van stofzuigrobots ergens rond het jaar 2010. Toen maakte dit soort toestellen een enorme opmars: de wereldwijde verkoop van stofzuigrobots vervijfvoudigde ondertussen ten opzichte van 2012.

Niettemin blijft het voorlopig een nicheproduct, omdat heel wat consumenten niet goed weten wat de mogelijkheden van zo’n robot zijn, of omgekeerd: ze koesteren verwachtingen die technologisch nog niet haalbaar zijn.

Niet poetsen, wel onderhouden

Het allerbelangrijkste wat je moet weten is dat een stofzuigrobot nooit een poetsbeurt door jezelf of de poetshulp kan vervangen. Het is een toestel dat het beste rendeert wanneer het gewoon dagelijks aan de slag kan. Daar dient hij ook voor: niet voor een grondige wekelijkse beurt, wel voor een oppervlakkigere dagelijkse ronde.

Voor die laatste hoef je niet eens thuis te zijn. De meeste toestellen, zeker vanaf een prijspunt van pakweg 300 euro, kunnen worden ingesteld via een mobiele app, zodat ze alleen maar werkzaam zijn tijdens de uren waarop je er niet bent. Wanneer je binnen enkele maanden terug een paar dagen per week naar kantoor gaat, bijvoorbeeld. Je kunt er makkelijk voor zorgen dat je stofzuigrobot je niet te veel onder de voeten loopt.

Is je huis geschikt voor een robotstofzuiger?

Een andere vrij pertinente boodschap over stofzuigrobots: niet ieder huis is – op dit moment althans – even geschikt voor zo’n ding. Vooral wanneer je een woning met veel trappen hebt, moet je even nadenken of een robothulpje wel zal renderen. Afhankelijk van je budget zou je een tweede toestel kunnen kopen voor de bovenverdieping; want al kunnen de meeste robotstofzuigers wel eventjes een tapijt op, de trappen zelf kun je per definitie vergeten. Het toestel dat je gelijkvloers doet even de trap op dragen helpt bovendien niet: stofzuigrobots slaan een plattegrond op van het oppervlak dat ze bewerken, en daar speelt het basisstation een belangrijke rol in.

Over dat laatste gesproken: een robotstofzuiger dumpt zijn verzamelde stof in een reservoir van zijn oplaadpunt, en dat moet ook geregeld worden geleegd. Je kunt dus niet zeggen dat je helemààl geen ommezien meer hebt wanneer je een robotstofzuiger in huis neemt. Vergeet ook niet dat er niet al te veel hoeft te gebeuren – een verloren gelegde sok is al genoeg – om je hulpje te doen vastlopen.

Honderden euro’s prijsverschil

Wanneer je het aanbod aan robotstofzuigers van wat naderbij bekijkt, valt meteen al één naam op: Roomba. Dat merk van het Amerikaanse bedrijf iRobot is met verre voorsprong de wereldwijde marktleider in zijn segment, met een marktaandeel van meer dan 50 procent. De andere helft wordt verdeeld door tientallen merken, waaronder Eufy, Philips, LG, Blaupunkt en Bosch.

Wat je ook zult merken is dat er grote prijsverschillen zijn tussen de verschillende toestellen. Er gaapt soms een kloof van 200 tot 1.000 euro. Wat maakt dan het verschil? Een hele resem aan factoren. Voor een stuk heeft het met de zuigkracht en de capaciteit van het reservoir te maken; redenen waarom het toch niet zo handig is om een van de allergoedkoopste toestellen te nemen. Duurdere robotstofzuigers beschikken vaak ook over een dweilfunctie en kunnen zo ook fijnstof verwijderen. Verder maken alleen de iets prijzigere apparaten de beste connectie met je wifi in huis of een mobiele app. En ook in de manier waarop ze een plattegrond van je vloer maken zijn er grote verschillen: sommige navigeren zich door simpelweg tegen dingen te botsen, andere laten zich leiden door sensors. Dat zit allemaal mee in de prijs.

Deze robotstofzuigers zijn interessant qua verhouding prijs-kwaliteit

1. iRobot Roomba i3 + (vanaf 599 euro)

Volledig scherm De Roomba i3+. © iRobot

2. Xiaomi Mi Robot Vacuum (vanaf 219,99 euro)

Volledig scherm Een budgettopper van het Chinese Xiaomi. © Xiaomi

3. Eufy RoboVac 35C (vanaf 194,48 euro)

Volledig scherm Ook populair op Hardware.info is deze van Eufy. © Eufy

