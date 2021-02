Is het mogelijk (en interessant) om online een woonlening af te sluiten?

SparenSinds enkele jaren gaat de digitalisering van de banken razendsnel. Diensten waar we vroeger nog voor naar het bankkantoor moesten, regelen we nu vlotjes in de zetel via online banking en mobiele apps. De uitzondering hierop is de hypotheeklening, waarvoor meestal wél nog een afspraak in het bankkantoor gemaakt wordt. Bij sommige banken kan u uw woonkrediet intussen toch al volledig online afhandelen. Spaargids.be licht toe met welke zaken u dan rekening moet houden.

De tijd dat consumenten zich afvroegen wat het verschil was tussen een klassieke bank en een internetbank ligt achter de rug. Klassieke banken duwen hun klanten immers al jaren naar het bankieren via de pc, de tablet of de smartphone. Met de coronacrisis is die trend nog sterk toegenomen. Het verschil tussen een klassieke financiële instelling en een online bank wordt zo steeds kleiner.

De sterke toename van online bankieren doet zich niet alleen voor op het vlak van het dagelijkse betalingsverkeer, maar ook voor het afsluiten van kredieten. Zo werden bij KBC in 2017 nog 76% van alle autofinancieringen in een bankkantoor afgesloten en 24% online. Drie jaar later sloot nog slechts 19% van de klanten een financiering af in een kantoor en al 81% online. Daarvan verliep in 2020 wel 53% via de smartphone, in 2018 was dit nog maar voor 13% het geval.

Goede voorbereiding

Ook voor het afsluiten van woonkredieten wordt het internet steeds belangrijker. Vaak loopt het proces nog niet volledig online, maar toch al gedeeltelijk.

Consumenten winnen nu bijvoorbeeld vaak informatie in via het internet, vooraleer ze naar hun bank toestappen. Dat geldt vooral voor het opzoeken van tarieven. Belgen houden er niet van om bij iedereen de ‘prijs’ te vragen en te onderhandelen, maar via het internet kan dat gewoon anoniem. Waar het tarief in een klassiek gesprek in een kantoor vaak pas op het einde wordt gegeven, is dit het eerste dat de consument opzoekt als hij online op zoek gaat naar informatie.

Dat is een voordeel. Vroeger kon een gladde verkoper u bij wijze van spreken een te duur krediet verkopen met een vlotte babbel of andere verkooptrucs, maar nu kan u zelf op voorhand de relevante informatie opzoeken online. Een gevolg is bijvoorbeeld dat veel mensen maar bij één of twee banken meer aankloppen voor een gesprek, en de banken die een te hoog tarief afficheren direct links laten liggen.

Vlotte simulaties

Ook relatief nieuw is dat er nu heel wat websites zijn die het rekenwerk voor u doen. Via simulatietools ziet u meteen de potentiële verschillen in rente afhankelijk van looptijd of leenbedrag voor de verschillende kredietformules. U kan zo lang zoeken tot u de formule vindt die het best bij u past. In een bankkantoor durven mensen niet altijd goed om veel berekeningen vragen.

Daarbij komt nog dat u bij de aanvraag van een hypothecair krediet steeds vaker verwezen wordt naar een specialist in het kantoor, waarmee u anders niet in aanraking komt. Dat zorgt voor een stuk vervreemding. En dus is ook hier de stap naar online makkelijker gezet.

Volledig online

Bij meerdere banken kunt u het woonkrediet intussen ook al volledig online afsluiten. Dat is onder meer het geval bij Hello Bank, een merk van BNP Paribas Fortis. Daar kan u tot 500.000 euro lenen tegen een vaste rentevoet voor de hele looptijd van het krediet. Die laatste moet tussen 15 en 25 jaar liggen.

Het tarief ligt er meteen vast voor iedereen. Een lening op twintig jaar draagt er momenteel een basisrente van 1,88%. Leent u hoogstens 80% van de waarde van het pand, dan gaat er 0,20% af. Daarnaast kunt u telkens 0,10% korting krijgen voor het laten toekomen van uw loon op een rekening bij de bank, als u via Hello een woningverzekering bij AG afsluit en als u hetzelfde doet voor een schuldsaldoverzekering.

Ook bij Keytrade kan het proces al volledig online. En ook hier hoeft u niet te onderhandelen over de rentevoet: die ligt vast, en de enige mogelijke formule is een met vaste rente.

KBC laat klanten toe online een haalbaarheidscheck voor hun lening te doen, en 40.000 mensen gingen daar ook op in. Ze konden vrijblijvend nagaan of hun bank hun woonkrediet wel zou toestaan. Daarbij kregen ze meteen het tarief dat ze ook in een kantoor zouden krijgen.

Nog een belangrijke kanttekening hierbij: meestal is het aanbod aan woonleningen online wel beperkter dan in een kantoor. Dat komt omdat alles veel meer gestandaardiseerd moet verlopen. In die zin is het logisch dat de pure internetbanken alleen leningen tegen vaste rente verstrekken. De hogere transparantie heeft dus ook een keerzijde.

