Is het een goed idee om je kind zelf te leren zwemmen? “Een verkeerde techniek afleren is veel moeilijker dan iets van nul aanleren”

Je kind leren stappen en fietsen is al een hele uitdaging. Het leren zwemmen – volgens de juiste technieken – is mogelijk nog moeilijker. Pak je dat zelf aan of kies je voor een leraar? En wat met de kostprijs en wachttijden bij zo’n zwemlessen? De Vlaamse Zwemfederatie (Zwemfed) en privéleraar James Van Colen brengen je in het juiste baantje: “In sommige regio’s is er een wachttijd van twee jaar.”

Tenzij je een gediplomeerd zwemlesgever bent, leer je je kind best niet zelf zwemmen, vindt De Wandel, opleidingsdirecteur bij Zwemfed en zelf jarenlang zwemleraar. “Je kan als ouder je kind wel voorbereiden op watergewenning. Neem het mee in de douche of blaas samen in bad bubbels”, tipt hij. “Het is daarnaast aangeraden dat je als ouder, voordat je kind met de watergewenning begint, al eens de zwembadomgeving gaat ontdekken: de kleedhokjes, de douches, het peuterbadje, de waterspeeltuin. Ook kan je in ondiep water op een speelse manier al wat oefeningen uitproberen: hou het hoofd in het water en laat je kind op de rug drijven met armen en benen open. Belangrijk hierbij is dat de ouder uiteraard contact blijft houden met het kind, bijvoorbeeld met één of beide handen, onder het hoofd en eventueel ook de onderrug.”

Privé- of groepslessen?

“Het onderscheid tussen privé- en groepslessen zegt enkel iets over wat waarschijnlijk de termijn zal zijn waarop een kind zal leren zwemmen”, gaat De Wandel verder. “Bij privélessen kan de lesgever meer individuele begeleiding bieden, wat maakt dat een kind sneller zal leren zwemmen. Dat zegt echter niets over de kwaliteit. Het is vooral belangrijk om te kiezen voor zwemlessen waarbij kinderen juist leren zwemmen, waarbij ze echt ‘watergewend’ gemaakt worden. Vraag daarom altijd naar de kwalificaties van de lesgever. Dat zou toch minimaal een ‘Initiator zwemmen’ moeten zijn, dé basiskwalificatie in Vlaanderen.”

De meeste van de bij de Zwemfed aangesloten clubs bieden groepslessen aan. “Groepslessen zijn de meest voorkomende zwemlessen en hebben als bijkomend voordeel dat ze de sociale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat een traject idealiter twee jaar duurt, aan één les per week. Het kind moet niet enkel motorisch maar ook sociaal en cognitief ‘klaar’ zijn om te leren zwemmen.”

Vanaf welke leeftijd?

Leren zwemmen bestaat uit verschillende fasen: watergewenning, leren overleven en leren zwemmen in één of meerdere zwemslagen. “Meestal zijn kinderen rond de leeftijd van 3,5 à 4 jaar klaar voor de watergewenning. Een zwemstijl aanleren kan vanaf ongeveer 5 jaar. De geadviseerde minimumleeftijd voor rugslag is 5 jaar. Dat is de eenvoudigste en veiligste om aan te leren. Wie kan drijven en zwemmen op de rug, kan per definitie ademen. Voor crawl is de ideale start 5 à 6 jaar. Dat is het logische vervolg want er zijn veel gelijkenissen met de rugslag. Schoolslag leer je het best aan vanaf 6 à 7 jaar. Dit is vaak de eerste stijl waar ouders naar vragen, maar schoolslag is technisch complex en je moet veel energie investeren om slechts traag vooruit te gaan. Wie vroeger begint, zal de skills in verhouding niet allemaal veel vroeger onder de knie hebben. Een te vroege start zal eerder resulteren in een langer, en dus ook kostelijker, leertraject”, weet De Wandel.

Quote In bepaalde regio’s is er een wachttijd van twee jaar voor zwemlessen David De Wandel, Zwemfed

Zwemleraar James Van Colen geeft al jarenlang privélessen aan kinderen. “Het direct aanleren van de zwemtechniek staat centraal. Er is minder ruimte voor het speelse gebeuren zoals bij groepslessen”, schetst hij. “Het leerproces bij groepslessen is afhankelijk van het kind. Voor sommige kinderen werkt dat heel goed, voor andere is het geen evidentie omdat ze afgeleid zijn door de vele andere kinderen of het speelse. Het beste is dat kinderen die starten nog niks kunnen. Een verkeerde techniek afleren is veel moeilijker dan iets van nul aanleren.”

Prijzen variëren sterk

De prijzen voor zwemlessen én de wachttijden kunnen sterk variëren, gaat De Wandel verder. “Er zijn privélesgevers die tot 30 euro per halfuur vragen, er zijn clubs die 5 euro per lesuur rekenen. Wachttijden zijn er bij zowel privélesgevers als bij clubs. Heel vaak is dat te wijten aan een gebrek aan zwemwater in de buurt, en een tekort aan lesgevers. In de meeste gevallen gaat het om enkele maanden wachttijd. In bepaalde regio’s kan die termijn oplopen tot zelfs twee jaar. Je moet je kind dan al inschrijven wanneer het 3 jaar is, om op 5-jarige leeftijd effectief te kunnen starten.”

Quote Een vaak voorkomen­de fout is dat kinderen hun armen veel te wijd openen James Van Colen, Privéleraar

Vooral na de zwemlessen is er een belangrijke taak weggelegd voor de ouders: het onderhoud van de aangeleerde zwemskills. “Je kind kan een spoedcursus hebben gevolgd bij een zwemleraar, maar als je nadien maanden het water niet in gaat, zal veilig zwemmen in open water op vakantie niet zomaar vanzelf gaan. Het is heel belangrijk om vaardigheden te onderhouden en regelmatig water op te zoeken. Ga dus voor de zomer ook al regelmatig eens zwemmen. Een opfrissingslessenreeks bij een club op privélesgever kan ook interessant zijn”, meent De Wandel.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Zwemleraar James Van Colen. © rv

Het toch zelf proberen? De tips van zwemleraar James Van Colen

Zelf je kind leren zwemmen is niet onmogelijk, maar vormt wel een hele uitdaging, weet zwemleraar James Van Colen. “Het was als zwemleraar zelfs moeilijk om mijn eigen kind te leren zwemmen. Vreemde ogen dwingen, zegt men weleens. Het eerste wat je als ouder kunt doet, is samen met je kind naar het zwembad gaan. Speel zowel in als uit het water, sta onder de douche, spring eens in het water springen en duik samen kopje onder. Zo geraakt je kind gewend aan het zwembad en water.”

“Daarna begin je met de beenbeweging. Die is heel belangrijk. Als de beenbeweging niet goed is, zal er ook geen stuwing zijn. Het kind zal dan moeite hebben om vooruit te geraken en boven te blijven. Buig, open en dicht zijn de woorden die ik hanteer om de beenbeweging aan te leren. Anderen kiezen voor kikker, vliegtuig en potlood om beeldspraak te gebruiken. De benen moet ook goed gestrekt zijn bij het open en de voeten gehoekt: maak geen balletvoeten.”

“Daarna kan je overschakelen naar de armbeweging. Een heel vaak voorkomende fout is dat kinderen hun armen veel te wijd openen. Je moet je handen blijven zien als je voor je kijkt en kleine rondjes maken. Als de armen te ver opengaan, zwemmen kinderen op de armen en de beenbeweging is dan minder goed. Op langere afstanden houden ze dat niet vol”, besluit Van Colen.

Op Zwemles.be vind je alle informatie om je kind te leren zwemmen, met ook een link naar alle clubs in je buurt die over gekwalificeerde zwemlesgevers beschikken. Er zijn ook privézwemleraars zoals James Swimclass.

Lees ook