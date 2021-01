Is een regenwaterzak dé nieuwe oplossing om komende zomer te besparen op je waterfactuur? Enkele experts geven uitleg

Kan grondwater­put drinkwater­pro­bleem oplossen? Dit moet je weten voor je er een instal­leert

2 juni Dat drinkbaar water helemaal niet zo vanzelfsprekend is, zelfs in onze westerse wereld, mochten de inwoners van Overijse onlangs aan den lijve ondervinden. Door de geringe regenval waren veel regenwaterputten in de streek leeg en verdubbelde het verbruik van leidingwater. Uiteindelijk kwam er geen druppel meer uit de kraan. Toch is een grondwaterput boren in deze droge tijden geen goede oplossing, benadrukken experts. Hoe werkt zo een put, wat kost het en mag je er bovendien zomaar een plaatsen?