Is een private lease voor uw auto interessanter dan een lening?

Kiest u voor de klassieke financiering, dan krijgt u geld van de kredietmaatschappij. Dat kan een bank zijn of een financieringsinstelling die verbonden is aan uw constructeur. Met dat geld koopt u dan een auto, die uw eigendom wordt. U betaalt elke maand een bedrag terug aan de bank of constructeur tot de lening volledig is afgelost. De kosten van uw auto draagt u zelf: brandstof, onderhoud en herstellingen, inschrijvingstaksen, wegentaksen, verzekeringen, pechverhelping, enzovoort.

Kiest u voor een leasing, dan koopt een leasingmaatschappij het voertuig en verhuurt ze het voor een langere periode aan u. U betaalt daarvoor elke maand een vast bedrag. In dat bedrag zitten de afschrijving van de auto, de inschrijvingstaksen, de wegentaksen, de verzekeringen, de pechverhelping, het onderhoud, de vervanging van de banden. Alleen de brandstof moet u nog zelf betalen.

Voordelen leasing

De leasingformule is eigenlijk ideaal voor jonge bestuurders. Die hebben zo geen startkapitaal nodig: niet voor de aankoop van de wagen, niet voor de inschrijvingstaksen en niet voor de verzekering. Bovendien genieten ze mee van de voordelen van de leasinggever. Door de grote aankoopkracht zit die namelijk in een goede positie om betere voorwaarden te bedingen bij autoverkopers en verzekeraars.

Kostprijs leasing vs lening

Een gevolg is dat autoleasebedrijven vaak met scherpe deals kunnen uitpakken. Zo zet Peugeot via zijn financieringsmaatschappij PSA Finance Belux momenteel een Peugeot 108 1.0 VTi 72 pk Active in de aanbieding voor een eerste huur van 1.300 euro en vervolgens 229,44 euro per maand, en dat voor een contractperiode van 60 maanden. De voorwaarden zijn berekend op 10.000 km per jaar. Rijdt u meer, dan betaalt u een opleg.

Laten we bovenstaand voorbeeld nu eens vergelijken met die wagen kopen, al dan niet met een lening.

Momenteel koopt u de Peugeot 108 1.0 VTi 72 pk Active voor 13.345 euro. Als u dat bedrag spreidt over dezelfde 60 maanden, zit u aan 222 euro per maand. Maar u bent er nog niet. Reken ook de kosten voor uw verzekering in - sterk afhankelijk van persoon en woonplaats, maar we nemen 200 euro per jaar voor de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid en 300 euro per jaar voor een omnium, goed voor circa 42 euro per maand. En dan zijn er nog zaken als de wegenbelasting, kosten voor onderhoud... Kortom: u zit al ruim boven het bedrag van de leasing.

Beschikt u zelf niet over de nodige centen, dan kunt u ook uw toevlucht nemen tot een klassieke financiering. Momenteel biedt Beobank daarvoor het scherpste tarief. Als u 13.345 euro leent op 60 maanden, betaalt u maandelijks 226,09 euro af. Maar ook hier moet u vervolgens nog uit eigen zak de autoverzekering van minstens 42 euro per maand, de wegentaks en het onderhoud betalen.

Hou rekening met restwaarde

De vergelijking stopt daarmee nog niet. Bij een private leasing keert uw auto na de contractduur gewoon terug naar de leasingmaatschappij, die er eigenaar van is. U krijgt geen restwaarde - nl. het bedrag dat u zou krijgen mocht u het voertuig verkopen. Aan de andere kant kan u meestal wel snel overstappen naar een nieuw voertuig, opnieuw aan scherpe voorwaarden.

Bent u zelf eigenaar van uw auto, dan hebt u na vijf jaar wél nog steeds een restwaarde, al moet u dan misschien ook rekening houden met herstellingskosten. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de switch naar elektrische voertuigen volop bezig is, en dat het daardoor niet altijd gemakkelijk is om de mogelijke restwaarde op voorhand goed in te schatten.

Vervroegde ontbinding

Ten slotte moet u ook rekening houden met een eventuele vervroegde ontbinding van uw contract. Wat als u bijvoorbeeld na twee jaar een firmawagen krijgt? Een persoonlijk voertuig (zelf gefinancierd of met geleend geld gekocht) kunt u dan verkopen. Bij een leasevoertuig kan dat niet, want het is uw eigendom niet. U kunt wel uw contract verbreken, maar dan betaalt u meestal een schadevergoeding.

Conclusie

Een auto leasen heeft evidente voordelen en zal tijdens de duur van de leasingformule relatief goedkoper uitkomen. Of de formule effectief goedkoper is dan een auto kopen, al dan niet via een autolening, hangt grotendeels af van de restwaarde.

