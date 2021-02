Is een gastric bypass het wondermiddel om snel veel kilo's af te vallen? Wat zijn de gevaren? En wie komt in aanmerking?

7 op de 10 Belgen hebben te hoge choleste­rol: cardioloog legt uit met welke voeding je hem verlaagt

30 november Eerst het slechte nieuws: de kans dat ook jij met te hoge cholesterol rondloopt, is groot. Ongeveer 70% van de bevolking heeft namelijk te hoge cholesterolwaarden. En dat is niet zo onschuldig, want “hoe hoger je cholesterol, hoe groter je kans op hart- en vaatziekten,” legt cardioloog Ernst Rietzschel uit. Het goede nieuws? Met een gezondere levenswijze kan je de cholesterol in je bloed een béétje doen zakken. De prof legt uit wat je zelf kan (en moet) doen.