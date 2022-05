Is een duur sporthorloge de investering waard? Expert tipt de beste exemplaren van het moment

Tweakers.netGa je vaak joggen, zwemmen, padellen of fietsen? Dan mag een hip sporthorloge niet ontbreken. Keuze bij de vleet in de rayon van de smartwatches. Eric van Ballegoie, expert in fitnessgadgets bij technologiesite Tweakers , legt uit waarop je zeker moet letten. Hij geeft ook zijn drie favorieten mee, voor elke prijscategorie eentje.

Type scherm: oled of transflectief

“Het uiterlijk is een van de belangrijkste aspecten voor veel mensen”, weet Eric. “De meeste smartwatches zijn rond, om zo op een traditioneel horloge te lijken, maar er zijn ook vierkante of rechthoekige modellen. Ook het scherm bepaalt mee het uiterlijk. De meeste sporthorloges hebben een oledscherm. Dat ziet er mooi uit, met heldere kleuren en een hoog contrast, maar een oledscherm gebruikt ook relatief veel energie. Veel van die horloges dimmen daarom standaard het scherm of schakelen het uit.”



“Smartwatches die meer op sport gericht zijn hebben vaak een ‘transflectief’ scherm. Dat heeft minder fraaie kleuren, maar verbruikt ook minder energie en kan daarom altijd aan staan. Dit type scherm kan je bovendien beter aflezen naarmate er meer licht op valt, zoals bij felle zon.”

Batterij

De batterijduur is een ander belangrijk punt van aandacht bij de keuze van een smartwatch. “Steeds meer horloges kunnen 24 uur per dag gezondheidsgegevens bijhouden, zoals hartslag, gelopen stappen en slaap”, weet Eric.

“Sommige populaire horloges, waaronder die van Apple en Samsung, houden het in de praktijk iets meer dan een dag vol op één acculading, waardoor je ze vaak ’s nachts moet opladen. Je kan op dat moment dus je slaap niet bijhouden. Horloges met een transflectief scherm, zoals veel modellen van Garmin en Polar, hebben doorgaans een veel langere accuduur en zijn dus beter geschikt om 24/7 gezondheidsstatistieken bij te houden.”

Voor de fun of fanatiek

“Het gebruiksdoel is uiteraard heel belangrijk bij je keuze”, gaat Eric verder. “Elke smartwatch kan smartphonenotificaties weergeven. Ook acceleratiemeters om stappen te tellen en optische sensoren om je hartslag vast te leggen zijn inmiddels standaard. Gaat het je vooral om het bijhouden van algemene gezondheidsgegevens? Dan doen ook Fitbit en Garmin het erg goed.”

“Ben je een zeer fanatieke sporter die exact zijn vooruitgang en verbetering bij het sporten wil bijhouden, dan bieden de horloges van Garmin en Polar globaal gezien de beste inzichten.”

Is duur beter?

De markt presenteert smartwatches in allerlei prijscategorieën. Zijn de dure exemplaren de investering waard? “Duurdere horloges hebben vaak een groter en mooier scherm en bieden meestal meer functies aan, zoals de mogelijkheid om muziek op te slaan en af te spelen, meer opties om gezondheid te tracken of ondersteuning voor meer verschillende sportprofielen.” Het hangt er dus vanaf wat je precies zoekt in een slim horloge.

De top 3 van Eric, voor elke prijscategorie

• Xiaomi Mi Smart Band 6 (vanaf 36,90 euro)

“De Mi Smart Band 6 is een zogenaamde smarttracker, een apparaatje dat vooral bedoeld is om jouw activiteit bij te houden en je hartslag en slaap te monitoren. De Mi Band 6 kan ook notificaties weergeven, maar mist de mogelijkheid om apps te installeren. Het voordeel van deze tracker is dat hij lekker compact is. Dit toestel lijkt meer op een armband dan op een horloge.”

• Samsung Galaxy Watch 4 Classic (vanaf 229,99 euro)

“Dit is een uitstekende allround smartwatch voor gebruikers van Android. Dit horloge biedt uitgebreide mogelijkheden om gezondheid en sport te tracken, heeft een fraai uiterlijk en een mooi helder scherm én beschikt over een vrij groot aanbod applicaties via de Google Play Store. Het nadeel is dat de accuduur van het horloge niet geweldig is. Afhankelijk van het gebruik moet de Watch 4 Classic na een dag of twee weer aan de lader.”

• Apple Watch 7 (vanaf 423 euro)

“De beste allround smartwatch is zonder meer de Apple Watch 7. Het nadeel is de vrij hoge prijs. Dit toestel kun je bovendien alleen gebruiken in combinatie met een iPhone. Is dat voor jou geen probleem, dan is de Apple Watch qua gebruikservaring en qua mogelijkheden onovertroffen.”

Het allerbeste op sportgebied? Da’s dan 750 euro “Wil je absoluut het beste op sportgebied, dan kan je terecht in het uitgebreide aanbod van Garmin”, zegt Eric. Een van de topmodellen van dit moment is de Garmin Epix. Dit horloge heeft een groot aantal sportprofielen, kan samenwerken met externe sensoren voor bijvoorbeeld snelheid en cadans op de fiets, heeft een zeer nauwkeurige dualband gps-ontvanger en kan muziek van Spotify op het horloge zelf opslaan.” Je vindt dit toestel vandaag vanaf 749 euro. Bekijk hier de prijzen bij verschillende winkels voor de Epix.

