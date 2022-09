Is een droge neus een signaal dat je hond ziek is?

Het reukvermogen van een hond is 10.000 tot zelfs 100.000 keer krachtiger dan dat van een mens. Het hersendomein dat geuren analyseert, is maar liefst 40 keer groter. “Door dit complexe reukgebied kunnen honden honderden stoffen via één enkele snuif identificeren”, weet Martijn. “Bovendien bezitten ze een vomeronasaal orgaan waarmee ze feromonen kunnen detecteren en op grote afstand prooien, vreemden én hun baasjes kunnen herkennen.”

Wanneer een hond zijn neus in elk hoekje drukt, zal die trouwens snel bedekt raken met vuil. “Het reukorgaan natmaken is een manier om die neus gezond en proper te houden.” Recent onderzoek toont verder aan dat honden hun natte neus waarschijnlijk ook inzetten om prooien via warmtedetectie op te sporen.

Gelukkig betekent een droge neus niet per se dat er iets mis is met je huisdier. “Ook een gezonde hond kan een warme, droge neus hebben. Meestal is dat het geval wanneer je viervoeter geslapen heeft of wanneer hij een zware fysieke inspanning heeft geleverd.” Tot slot speelt ook zijn leeftijd, het hondenras en de omgeving, zoals grote droogte, een rol. “Enkel wanneer de neus heel plots droog aanvoelt, mag je dat niet negeren”, waarschuwt Martijn. Want dat kan een teken zijn van uitdroging of een plotse infectie. “En ook bij overvloedig, verkleurd of bloederig slijm op de neus van je hond ga je best eens naar de dierenarts.”