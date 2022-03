Is een draadloze stofzuiger meer dan een grote kruimeldief? En kan hij de traditionele stofzuiger vervangen?

HLN ShopEen kwalitatieve stofzuiger is een onmisbare bondgenoot in ieder huishouden. Steelstofzuigers zijn booming business en lijken de traditionele stofzuiger van zijn troon te stoten. Wat zijn de voor- en nadelen? HLN Shop helpt je kiezen.

Hoelang duurt je stofzuigbeurt?

Hét grootse verschil tussen een steelstofzuiger en een traditioneel exemplaar? De stroomtoevoer. Een klassieke stofzuiger werkt op netstroom en zuigt zolang je hem in het stopcontact laat, terwijl een steelstofzuiger een oplaadbaar accu bevat en dus een beperkte gebruiksduur heeft. Sta dus even stil bij hoelang je gemiddelde stofzuigsessie duurt. Niet elke steelstofzuiger kan een grote woning in één keer aanpakken. Let bij aanschaf goed op de autonomie. Voor grote gezinnen is een minimale accuduur van 40 minuten een must. Een steelstofzuiger met een kortere batterijduur is een handig huishoudhulpje, maar kan een klassieke stofzuiger niet vervangen.

Hoe belangrijk is flexibiliteit?

Het snoer is het grootste voordeel, maar tegelijkertijd ook het belangrijkste nadeel van een klassieke stofzuiger, want tegenover de onuitputtelijke energietoevoer staat een beperkte bewegingsvrijheid. Het snoer zit soms flink in de weg en bovendien zijn de meeste traditionele stofzuigers behoorlijk zwaar. Het hele huis rondgaan terwijl je een stofzuiger achter je aan trekt? Een zware klus! Een draadloze steelstofzuiger is niet alleen lichter, maar ook een pak flexibeler. Je duwt hem makkelijk voor je uit, spaart je rug én geraakt zelfs tot in de kleinste kamerhoekjes. Zelfs de trap stofzuigen was nog nooit zo gemakkelijk! Met een kabel of stopcontacten hoef je geen rekening te houden. Steelstofzuigers zijn bovendien makkelijker op te bergen dan hun klassieke broertjes. Ze komen meestal met een speciale muurhouder die je flink wat ruimte bespaart.

Hoe vaak stofzuig je?

Als het gaat om een snelle stofzuigbeurt tussendoor komt een steelstofzuiger als overduidelijke winnaar uit de bus. Met één druk op de knop is hij ready to go (als hij opgeladen is tenminste). Je traditionele stofzuiger bovenhalen om na het eten de kruimels onder tafel op te ruimen, zal je niet zo snel doen. Met een steelstofzuiger is het een kleine moeite. Heel wat van deze snoerloze stofzuigers zijn trouwens uitgerust met een geïntegreerde kruimeldief: een handig extraatje! Of wat dacht je van een 3-in-1 exemplaar met naast een kruimelzuiger ook een dweilfunctie? Voor een schoon huis in een handomdraai!

Hoeveel vuil moet je opzuigen?

Een klassieke stofzuiger moet niet op alle vlakken het onderspit delven. Qua prestaties kan een hippe steelstofzuiger de klassieker nog niet evenaren. Naarmate de batterij van een steelstofzuiger leegloopt, neemt namelijk ook de zuigkracht af. Iets waar je bij een gewone stofzuiger geen last van hebt. Een steelstofzuiger werkt meestal zonder stofzak en heeft een kleiner stofreservoir dan een klassieke stofzuiger. Je zal het toestel dus sneller moeten ledigen. Wie gevoelig is voor geluid weet het best ook dat elke stofzuiger zonder zak gewoonlijk meer lawaai maakt dan een exemplaar met zak. Voor allergielijders kan een klassieke stofzuiger mét zak interessant zijn. Je gooit de afgesloten stofzak in de vuilbak en komt zo minder met stof in aanraking. Het prijskaartje van de extra stofzakken moet je er wel bijnemen.

