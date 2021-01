Is dure dierenvoeding beter dan goedkope? En hoe weet je welke voeding geschikt is voor jouw hond of kat? Een expert geeft advies

Over de hond die heel wat emoties losmaakt: “Tekenfilm­ma­kers kennen het Bam­bi-ef­fect al langer”

24 november De jogger die hondje Dribbel doodstak op zijn looproute heeft dit weekend half Vlaanderen over zich heen gekregen. Hoe komt het dat het lot van dieren als hondje Dribbel of katje Lee zoveel collectieve verontwaardiging losmaakt, tot aan doodsbedreigingen toe? Volgens socioloog Walter Weyns (UAntwerpen) maken we van dieren een canvas waar we onze eigen emoties op projecteren.