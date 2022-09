Is de zonsopgang en -ondergang mooier in de herfst?

Zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Maar dat betekent niet dat er evenveel van elke kleur in onze ogen terecht komt. Wanneer de zon opkomt of onder gaat, moet het licht een grotere afstand overbruggen. Hierdoor filteren de zuurstof- en stikstofmoleculen in de lucht zo goed als al het blauwe licht eruit. Wat uiteindelijk nog overblijft zijn de warmere tinten zoals geel, oranje en rood.

Quote Een goede bries of regenbui haalt deeltjes uit de lucht, waardoor de hemel er helderder uitziet. Martijn Peters

Maar het weerbeeld kan zo’n zonsopgang nog levendiger uit de hoek laten komen. Een van de belangrijkste elementen zijn de wolken. IJskristallen en waterdruppels in middelhoge en hoge bewolking reflecteren het zonlicht en zorgen daarmee voor een spectaculair zicht. Plots staat de hele hemel in vuur en vlam. Voor het mooiste resultaat moet de hemel licht tot zwaar bewolkt zijn met een heldere horizon. Ook de wind kan een handje helpen. Die zorgt niet enkel voor mooie patronen in het wolkendek, maar doet ook samen met regen de vele deeltjes die in onze lucht rondzweven verdwijnen. Hierdoor versperren die deeltjes ons zicht niet meer. Zijn ze weg na een goede bries of regenbui, dan geraken meer warme tinten tot bij ons en ziet alles er helderder uit.

Volledig scherm De donkerste maanden van het jaar zijn de meest fotogenieke qua zonsopgang. © Martijn Peters

En laat het nu net in de herfst (en winter) zijn dat er vaker een mooi wolkendek boven ons hangt, het wat meer waait en er ook meer dagen een regenachtig karakter hebben. Dat heeft onder andere te maken met de straalstroom, een rivier van lucht tien kilometer boven onze hoofden. Die verschuift niet alleen meer naar het zuiden tijdens deze periode, waardoor de fronten vaker over ons land heen reizen, maar wordt ook krachtiger door het grotere temperatuurverschil tussen de polen en tropen. Daarnaast is de lucht tijdens de herfst- en wintermaanden ook droger, waardoor de vervuilende deeltjes minder waterdamp hebben om te groeien en de warme tinten minder gaan hinderen.

Tot slot komt de zon ook in een andere hoek op in de herfst en winter. Dat vertaalt zich in een langere zonsopkomst. En de zon komt later op. Daardoor zien meer mensen deze prachtige zonsopgangen en kunnen ze er langer van genieten. Resultaat: de donkerste maanden van het jaar zijn inderdaad de meest fotogenieke qua zonsopgang.

