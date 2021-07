Is bier écht de oorzaak van een bierbuik? Expert legt uit: “Vooral bij mannen is er een duidelijk verband”

Staar je niet blind op light en luister naar je lichaam: diëtiste legt uit hoe intelli­gent ons vetweefsel is en hoe je op een slimme manier vermagert

26 juni Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: diëtiste Hella Van Laer (44) over gewichtsverlies. Want nu ruim de helft van de Belgen enkele coronakilo’s met zich meezeult, willen we maar al te graag weten hoe we daar snel van verlost raken. “Vetcellen hebben een geheugen: als jij snel kilo’s verliest, willen zij graag terug naar hoe het vroeger was.”