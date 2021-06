Is airco in de slaapkamer een goed idee? En kan je er ziek van worden? Longarts geeft advies

De temperaturen stijgen vandaag vlot boven de 30 graden. Bij zo’n hitte helpt een airco om het hoofd koel te houden, maar voortdurend werken, slapen en autorijden in gekoelde lucht is niet altijd even gezond. Welke temperatuur is het best om in slaap te vallen? En wat zijn de gevolgen als je te lang in een ruimte met airco bent? Professor Johan Verbraecken, longarts en medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZA, geeft uitleg en advies.