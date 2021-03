Investeren in energie, luchtvaart of AB InBev? Onze geldexperts delen hun beste beleggingsadvies voor de nieuwe roaring twenties

Fit en slank voor de zomer? Stel al je vragen aan Lieven Maesschal­ck

12 maart Met de lente - én versoepelingen - in aantocht, is het hoog tijd om onze vrijetijdskleding op te bergen en ons lichaam zomerklaar te maken. Heb je vragen over hoe je eindelijk dat fit en slank lichaam bekomt? Welke sport kies je het best om heel je lichaam te trainen? Of pak je liever bepaalde probleemzones aan en hoe? Stel je vraag hier, en wij leggen de meest voorkomende, óf meest originele vragen, voor aan topkinesist Lieven Maesschalck.