International Dog Day: welke voeding heeft jouw hond nodig? De verschillende soorten op het rooster

Kraakvers

Van nature eet je hond rauw vlees. Dit is dan ook een uitstekende keuze, je hond zijn verteringsstelsel is erop ingesteld en hij zou niet snel last krijgen van gezondheidsklachten als artrose, gebitsproblemen of allergieën. Daar staat tegenover dat er een tekort aan vitamines of mineralen kan optreden indien je niet voldoende variatie in de voeding brengt of je niet af en toe groenten toevoegt. Daarnaast kunnen bacteriën in rauw vlees, zoals salmonella of E. Coli, voor problemen zorgen. Je kan dit risico eventueel inperken door vers voer te koken, maar daar kruipt dan weer een hoop tijd in. Zowel rauw als gekookt hondenvoer kan je ook in kant-en-klare versie verkrijgen, gekend als ‘kvv’. Daar hangt dan natuurlijk een prijskaartje aan vast. Vers rauw of gekookt voer dien je te bewaren in de koelkast of vriezer.

Gedroogd

Heb je niet veel plek in je koelkast of vriezer, kan je opteren voor gevriesdroogde of luchtgedroogde voeding. Dit bewaar je lang en probleemloos buiten de koelkast en je hond profiteert van vrijwel dezelfde gezondheidsvoordelen als bij vers voer. Bij gevriesdroogd voer, dat best prijzig is, werd het vocht onttrokken uit rauw vlees door het te laten drogen op lage temperatuur. Zo blijven alle voedingsstoffen optimaal bewaard. Bij luchtgedroogd voer gebeurt dit op iets hogere temperaturen waardoor er in beperkte mate voedingsstoffen verloren kunnen gaan.

Volledig scherm Tussen de verschillende soorten blikvoer zitten grote kwaliteitsverschillen. © ThinkStock

Uit blik

Je kan ook kiezen voor blikvoer. Tussen de verschillende opties bestaan er echter grote kwaliteitsverschillen. Koop je natvoer voor je hond (in blik, zakjes, kuipjes, verpakte worsten…), let er dan op dat het geen suiker of soja bevat. Het bestaat best uit zo veel mogelijk vlees, eventueel aangevuld met groenten, en zo min mogelijk zetmeel uit bijvoorbeeld graan of aardappels. Sterilisatie doodt alle bacteriën in blikvoer en dankzij de luchtdichte verpakking kan het erg lang meegaan. Maar door de verhitting gaan er ook voedingsstoffen verloren en verandert de structuur van de eiwitten. Die worden dan in kunstmatige vorm opnieuw toegevoegd.

Brokken

Daarnaast vind je natuurlijk nog een heel scala aan hondenbrokken. Dit is veruit de betaalbaarste manier om je hond zijn maag te vullen. Kampt je huisdier met overgewicht, kun je zijn voedselinname met brokken ook gemakkelijk doseren.

Maar ook hier zijn de verschillen in kwaliteit groot. Ga voor droogvoer met minimaal 25% eiwitten van dierlijke oorsprong en zo weinig mogelijk koolhydraten (maximaal 40%). Het vetgehalte ligt best boven de 15% en het voer moet ook omega 3-vetzuren bevatten, die je hond niet zelf kan aanmaken. Verder zijn vezels belangrijk voor de spijsvertering en moeten de juiste vitamines, mineralen en (natuurlijke) antioxidanten zijn toegevoegd.

Volledig scherm Hondenbrokkken zijn het goedkoopst. © ThinkStock

Voeding op maat

Het ideale dieet van je viervoeter hangt af van zijn leeftijd, gewicht en soms ook zijn ras. Heb je bijvoorbeeld een puppy van een groot ras in huis, zal je voeding moeten aanschaffen die minder calcium en energie bevat, om gewrichtsproblemen op latere leeftijd te voorkomen. Ook het medische profiel van je hond speelt een rol. Heeft hij bijvoorbeeld intoleranties, overgewicht, artrose of suikerziekte, zal je een aangepast voedingsschema moeten voorzien. Het is vaak ook aangeraden verschillende soorten voeding af te wisselen, met oog op een zo gevarieerd mogelijk eetpatroon.

Het menu van je hond op maat laten samenstellen? Bekijk het aanbod gepersonaliseerde hondenvoeding in HLN Shop.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.