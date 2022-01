Interieurarchitect Bart Appeltans tipt: 8 manieren om extra opbergruimte te creëren

1. Trap

Vooral in een open leefruimte is je trap de ideale plaats om extra berging te voorzien. Heb je een vide? Dan kan een kastwand dienstdoen als balustrade. Maar ook een kast onder je trap is mogelijk. Met een ingewerkte barkast en indirecte verlichting maak je er meteen iets leuks van. Zelfs je tv kan je onder je trap wegwerken, inclusief kastruimte! Of wat dacht je van lades als traptrede?

Tip: Wat materiaalsoorten voor een trap betreft, heb je keuze te over. Hout is nog steeds een vaste waarde in de trappenwereld, maar krijgt met de opkomst van metaal, staal, natuursteen, glas, beton,… te maken met sterke concurrentie. Bekijk hier uit welke materialen je kan kiezen voor je trap.

2. Toilet

Heb je een vrijstaande lavabo of een sokkel in je toiletruimte? Dan kan je hier een verdoken deurtje maken voor extra bergruimte, waar je toiletpapier of schoonmaakproducten opbergt. Ook de ruimte boven je toilet kan je optimaal benutten. Voorzie hier een kastruimte met eventueel een nis voor leuke decoratie of geurstokjes.

3. Bad

Wil je een strakke omkadering met hout of tegels voor je bad? Maak de afkasting dan een halve meter breder zodat je er een zitelement, lade of kast in kan verwerken. Ideaal om handdoeken of een wasmand in op te bergen.

4. Hal

Heb je geen aparte ruimte om een bureau in te richten? In een iets bredere hal richt je eenvoudig je eigen werkplek in. Met een spiegel aan de wand, een kolomkast, een tafelblad en een handige zitbank creëer je je eigen home office. Je hebt meteen ook een plaats in de hal om je schoenen aan te doen of een laatste blik in de spiegel te werpen voordat je buiten gaat.

5. Zitraam

Een minder voor de hand liggende bergplaats is een grote raampartij. Door een raam dieper in de muur te plaatsen en er een kader rond te maken, creëer je een grote zitbank met opbergruimte. Twee functies in één!

Lees ook: 10 redenen om je vensterbank om te toveren tot het perfecte wegdroomhoekje

6. Ingewerkte radiatoren

Een andere manier om extra bergruimte te voorzien zijn ingewerkte radiatoren. Maak je de afkasting 20 cm breder, dan kan je extra kasten integreren voor een volledige kastenwand. Of wat dacht je van een boeken- of decoratienis? Een slimme oplossing voor in je woon- of slaapkamer. Lees hier hoe je zelf je radiatoren inwerkt.

7. Eetkamer

Weinig ruimte in je eetkamer? Plaats dan eens een zitbank met laden tegen je wand. Hier kan je spulletjes in opbergen die je niet iedere dag nodig hebt, zoals een gezelschapsspel of een fleecedeken. Zo bespaar en creëer je ruimte, en dat met slechts één meubelstuk.

8. Woonkamer

Ook met een dragende muur in je woonkamer kan je een slimme opbergruimte creëren. Pak de muur in met houten panelen waarachter verborgen kasten en lades zitten. Op die manier heb je een kast die als scheiding dient én is de dragende muur mooi weggewerkt. Ruimte genoeg om rondslingerende boeken in op te bergen!

