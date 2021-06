Instapklare, goed gelegen huizen ontzettend populair volgens onze woonexpert: deze pareltjes worden verkocht via een biedsysteem

De Verhulst­jes achterna in de Provence? Onze woonexpert toont tien huizen van 159.000 euro tot 85 miljoen euro

6 mei Eerder deze week konden we binnenkijken in de exclusieve villa van de familie Verhulst in Saint-Tropez. Zij realiseerden de droom die vele Vlamingen koesteren om een tweede verblijf te kopen in de Provence, de meest geliefde regio in la douce France. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging er op zoek naar tien aanraders, voor zij die het met minder geld moeten stellen dan de Verhulstjes, maar ook voor degenen die er (nog) warmer bijzitten.