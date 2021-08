Ines (46) en Marc (57) verbouwden hun Franse boerderij volledig zelf: “De hele zomer gemetseld aan het zwembad”

Stefaan (54) en Kathleen (51) toverden een 18de-eeuws armenhuis­je in Damme om tot luxueuze vakantie­vil­la: "Op zolder kan je met 10 slapen”

31 juli Deze zomer kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt wekelijks binnen in een bijzonder tweede verblijf. Achter de beschermde gevel van een oud dorpshuis in Damme richtten Stefaan (54) en Kathleen (51) een interieur in dat de sfeer van het zonnige zuiden oproept. De petanquebaan en buitenkeuken maken het vakantiegevoel compleet. “Onze dochter maakt zelf deeg en bakt de heerlijkste pizza’s in de houtgestookte oven. Voor zulke dingen is thuis geen tijd, maar hier wel.”