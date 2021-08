“In tuinen met veel variatie worden tot vijf keer meer vlinders gespot”: tuinexperte legt uit hoe je vlinders lokt

Energie Vanaf 2022 kan je stroom verkopen aan particulie­ren: hoe ontvang je de hoogste vergoeding?

11 augustus Wie de energie van zijn zonnepanelen niet meteen verbruikt, kan die vanaf volgend jaar verkopen of doorgeven aan buren, familie of vrienden. Nu kan je enkel overtollige stroom verkopen via een relatief laag injectietarief aan commerciële spelers, zoals je energieleverancier. Zal je meer voordeel kunnen halen uit het nieuwe systeem? Mijnenergie.be zoekt uit hoe je een maximale vergoeding kan krijgen.