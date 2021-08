In, op of rond je oren: wat is de beste hoofdtelefoon?

Er zijn drie categorieën in de afdeling ‘ongestuurd naar muziek luisteren’: in-ears, on-ears en over-ears. Alle drie de soorten maakten ondertussen de overstap naar draadloze versies. Over de draad hoeven we het dus niet meer te hebben. De kwaliteit van het geluid is vooral afhankelijk van de prijs die je betaalt, meer dan van het type hoofdtelefoon. De voorkeur voor een bepaalde categorie is ook heel persoonlijk. Het gaat er vaak om wat je zelf het meest comfortabel vindt. Toch hebben ze elk hun specifieke kenmerken, troeven en nadelen. Een overzicht.

In het straatbeeld spot je vandaag vooral de in-ears of oordopjes. Daar zitten de draadloze witte EarPods van Apple voor heel wat tussen.

De meeste in-ears passen precies in de opening van je gehoorkanaal, anderen hebben een stukje dat rond de achterkant van je oren aansluit.

De één vindt in-ears heel comfortabel, terwijl de ander ze niet kan verdragen of zelfs pijnlijk vindt aanvoelen. Behoor je tot die tweede categorie, overweeg dan in-ears met foam of ear-tips in plaats van hard plastic of silicone.