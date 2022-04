"In New York vond je nergens chocomousse": maar daar bracht de Antwerpse Johan (37) verandering in

Hans Herbots en Lien Van de Kelder verhuizen met hun gezin naar Thailand. “We praten hier meer met elkaar”

Toen regisseur Hans Herbots instemde om een prestigieuze Amerikaans-Britse reeks te regisseren in Thailand, was dat op één voorwaarde: dat zijn gezin meekon. En dus pakten ook Lien Van de Kelder en de kinderen onlangs hun koffers. “Wij kunnen elkaar echt geen half jaar missen”, klinkt het in koor, daar in hun tropisch decor. Ze leggen uit hoe ze de verhuis praktisch aanpakken en wat de impact ervan is op hun relatie. “Wellicht komt de echte relatietest hierna pas.”

