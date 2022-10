Expert waarschuwt: “Deze vintage voorwerpen kunnen soms nog asbest bevatten, zeker als ze van voor een bepaalde periode zijn”

Ook al gevallen voor nostalgische hebbedingetjes in kringwinkels, op de rommelmarkt of bij oma op zolder? Dan kan je beter even checken of die charmante gebruiksvoorwerpen en decoratie geen asbest bevatten, waarschuwt expert Peter Loockx, die nuttige tips geeft om asbest in zulke voorwerpen te herkennen en er veilig mee om te gaan. “Destijds zag men het gevaar niet in: sommige verpakkingen vermeldden soms zelfs trots dat er asbest in zit”

13 oktober