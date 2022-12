IN KAART. In deze gemeenten is vuurwerk verboden op oudjaar: ontdek waar het wel mag en hoe je veilig houdt

In meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten is het verboden om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit de grote vuurwerkrondvraag . Wat als je de regels toch overtreedt? En hoe hou je het veilig waar het wel mag? Wij zochten het voor jou uit en brengen in kaart waar welke regels gelden.

Doorheen het jaar uit het niets vuurwerk afsteken, mag sowieso nergens in Vlaanderen zonder toestemming van de burgemeester. De overgang van oud naar nieuw vormt daar in 113 - of zo’n veertig procent - van de 284 bevraagde gemeenten een uitzondering op. Daar mag je een halfuurtje voor en een halfuurtje na middernacht wel vuurwerk afvuren, zo blijkt uit een recente rondvraag van deze krant. Let wel: in 58 van de gemeenten waar je in principe vuurwerk mag lanceren, heb je nog steeds toestemming van de burgemeester nodig.

De gemeenten beslissen volledig autonoom welke regels er gelden. Als vuurwerkfanaat check je dus best eerst de specifieke afspraken op de plek waar je gaat vieren. Dat kan via deze handige overzichtskaart van de grote vuurwerkrondvraag.

Wie de regels overtreedt, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Voor een minderjarige is dat 175 euro. Fans van het betere licht- en knalwerk kunnen ook gewoon naar een van de 11 gemeenten trekken die zelf een professioneel spektakel organiseren om de overgang naar 2023 in te zetten. Zo hoef je jezelf niet in gevaar – en in financiële moeilijkheden – te brengen.

Zo houd je het veilig

Wie per se zelf vuurwerk in de lucht wil schieten, houdt best rekening met enkele veiligheidsregels die de Vlaamse overheid vooropstelt. “Koop vuurwerk bij voorkeur in een gespecialiseerde zaak, die in het bezit is van een vergunning voor de verkoop. Bij een aankoop via het internet is het belangrijk om na te gaan of de verkoper de wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren naleeft. Vuurwerk kopen en verkopen op kermissen, markten en rommelmarkten is verboden”, klinkt het. Koop ook enkel wettig en veilig vuurwerk waarop een van de volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat: CE categorie F1 (minimumleeftijd 12 jaar), CE categorie F2 (minimumleeftijd 16 jaar), CE categorie T1 van het algemene type (minimumleeftijd 18 jaar).

Op de website van de FOD Economie vind je een brochure met tips om vuurwerk veilig te gebruiken. Bij een ongeval of zware brandwonden bel je onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112 of ga je naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra.

Tot slot nog iets over huisdieren. Veel dieren zijn bang van vuurwerk. Ze kunnen in paniek wegrennen, waardoor ze verloren kunnen lopen of gewond raken. Op Huisdierinfo vind je tips om je dier door de feestdagen te leiden. Ben je een dierenliefhebber? Denk dan ook eens aan de mogelijke gevolgen voor trouwe viervoeters alvorens je zelf het vuur aan de lont steekt.

Enkele essentiële voorschriften om het veilig te houden: • Lees de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk voldoende op voorhand.

• Blijf nuchter: drink geen alcohol voor en tijdens het afsteken.

• Houd water en brandblusapparaat binnen handbereik.

• Kies een aangepaste schietplaats: ideaal is een open zone die vlak, horizontaal en hard is, en ver verwijderd ligt van woningen en geparkeerde voertuigen.

• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven.

• Richt nooit een aangestoken vuurpijl naar een persoon.

• Verlaat zo snel mogelijk de plaats waar je de vuurpijl hebt afgeschoten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt.

• Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel nadat de lont werd aangestoken: als het niet werkt wordt een wachttijd van minimaal 30 minuten aanbevolen. Steek nooit opnieuw een lont aan die eerder niet is afgegaan.

• Doof op de grond gevallen resten.

