“In hun designkamers vind je zelfs een retro platenspeler mét lp’s!”: opvallende nieuwe hotels vanaf 133 euro per nacht

Suggestie van de chef De 7 favoriete eetadres­jes van Sofie Dumont: “In dit visrestau­rant serveren ze de lekkerste producten uit de zee”

“Een mooi linnen tafellaken in een restaurant kan ik altijd appreciëren”, vertelt chef Sofie Dumont. “Al eet ik even graag mijn frietjes op het terras van een café op." In welk restaurant schuift ze dan het liefst aan zo’n met linnen bedekte tafel aan? En wat is haar klassieke bestelling in de frituur? Ze deelt haar 7 favoriete eetadresjes in Sint-Idesbald, Brussel, Pepingen, Waterloo, Koksijde en Kopenhagen.

20 april