In het gezin van Carolien (33) en Levien (35) heersen chaos en gezelligheid: “we volgen onze eigen huisregels niet op”

Wim (44) staat één week op de twee alleen in voor zijn vier kinderen: “Sinds mijn scheiding ben ik de papa die ik wou zijn”

Samen spaghetti maken, in een kanaal zwemmen of de boot naar Letland nemen. Sinds Wim één week op de twee alleen instaat voor de opvoeding van zijn kinderen, doet hij er alles aan om het teamgevoel in zijn gezin te versterken en daar hoort wel wat avontuur bij. Daarnaast is hij streng en consequent. “De kinderen poetsen zelf hun kamer en om halftien thuis zijn is om 21u30, geen minuut later.”

28 januari