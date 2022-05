"In een permacultuur moestuin hoef je niet naar bestrijdingsmiddelen te grijpen, zelfs geen biologische": tuinexperte legt uit hoe je er een aanlegt

Last van mieren? Zo jaag je de beestjes weg: “Giet geen kokend water of azijn in je tuin”

De lente is nog maar net begonnen, of de eerste mieren zijn weer daar. Ze woelen onder je terras, maken hopen in het gazon en verstikken met hun nest siergrassen en vaste planten. Hoe beperk je de overlast? Tuinexperte Laurence Machiels geeft advies: “Mierennesten in je gazon openvegen is geen goed idee.”

