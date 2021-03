In een kasteelhoeve wonen en toch niets moeten afbetalen: dit is hoe dit jonge koppel het aanpakte

Slimme verlich­ting en beveiligingscamera’s: met deze ingrepen geef je inbrekers geen kans

26 februari In 2019 noteerde de politie 47.021 meldingen van woninginbraak in ons land. De coronacrisis strooit echter ook inbrekers roet in het eten, want dit cijfer is met dank aan de avondklok en het sterk toegenomen thuiswerk sinds de eerste lockdown gedaald. Toch blijf je ook nu beter op je hoede. Met de volgende tips hou je je huis inbraakvrij.