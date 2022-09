In deze tien steden wonen de meeste miljonairs (en het is niet Dubai)

Ben je een miljonair? Dan is de kans groot dat je in de Verenigde Staten woont. Dat blijkt uit een nieuw rapport van adviesbureau Henley & Partners. Zeker vijf Amerikaanse steden staan in de top tien van rijkste steden ter wereld. Maar om welke steden gaat het? En in welke Europese stad wonen de meeste miljonairs? Een overzicht.

10. Shanghai, China (130.100 miljonairs)

De Chinese havenstad Shanghai opent de top tien van steden met meeste miljonairs. Logisch, want het leven is er absoluut niet goedkoop. Shanghai werd vorig jaar zelfs uitgeroepen tot duurste stad ter wereld.

9. Peking, China (131.500 miljonairs)

Ook in de hoofdstad van China vertoeven de rijken graag. In de stad leven er meer dan 130.000 mensen met een vermogen dat hoger is dan 1 miljoen dollar.

8. Houston, VS (132.600 miljonairs)

De eerste Amerikaanse stad in het lijstje. Houston is een van de wereldsteden waar het aantal miljonairs dit jaar het snelst is gestegen. Dat komt onder meer door de komst van technologiebedrijven zoals Hewlett-Packard Enterprise.

7. Chicago, VS (160.100 miljonairs)

Chicago is een van de grootste steden in de VS en staat al jarenlang bekend voor zijn rijkdom. In 2022 vertrokken er wel een aantal rijke burgers uit de stad. Chicago telt nu zo’n 4 procent minder miljonairs dan vorig jaar.

6. Los Angeles, VS (192.400 miljonairs)

Los Angeles, de stad waar Hollywoodsterren zich thuisvoelen, valt dit jaar juist buiten de top vijf van rijkste steden ter wereld. Ook in dit geval vertrokken er een aantal rijke mensen uit de stad, zo’n 6 procent.

5. Singapore, Singapore (249.800 miljonairs)

De drukste vrachthaven van de wereld ligt in Singapore, en dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom deze stad zo gegeerd is bij de rijken. Het aantal miljonairs blijft er trouwens jaar na jaar groeien.

4. Londen, Verenigd Koninkrijk (272.400 miljonairs)

De enige Europese stad die we in de top tien terugvinden. Er wonen meer dan 270.000 miljonairs en 38 miljardairs. Al is het aantal grootverdieners afgelopen jaar met 9 procent gedaald.

3. San Francisco Bay Area, VS (276.400 miljonairs)

De aanwezigheid van Silicon Valley is ongetwijfeld de reden waarom deze stad zo veel rijke mensen aantrekt. In Silicon Valley zijn tal van grote techbedrijven gevestigd. Denk aan Google, Apple en Microsoft.

2. Tokio, Japan (304.900 miljonairs)

In de hoofdstad van Japan wonen er zeker meer dan 300.000 miljonairs. Een heleboel, maar niet voldoende om de Big Apple te verslaan.

1. New York, VS (345.600 miljonairs)

New York is op dit moment de plaats bij uitstek voor de superrijken. Het totale privévermogen van de inwoners bedraagt meer dan 3 triljoen dollar. Dat zijn zoveel nullen dat je er bijna duizelig van wordt.

Snelstgroeiende rijken

Deze top tien zal volgend jaar ongetwijfeld weer veranderen, want er zijn momenteel enkele steden die in recordtempo miljonairs aantrekken. Onder meer Riyad, Sharjah en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten zagen het aantal rijken met ongeveer 20 procent toenemen. Oorzaak is de bloeiende olie- en gasindustrie daar.

