Ilona (40) en Bram (38) hebben geen auto of dure kleding, maar hun kroost komt niets tekort: “1.000 euro per jaar aan hobby’s voor de kinderen”

9 februari Wouter Torfs (62), CEO van het familiebedrijf Schoenen Torfs, laat in zijn portemonnee én zijn ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt hij openhartig hoe hij met geld omgaat, welke financiële lessen hij geleerd heeft en waar hij in investeert. “Het is een publiek geheim dat onze familie een aanzienlijk bedrag verloren heeft door de investering in de modegroep FNG. Dat is het klappen van de zweep bij ondernemen: soms gaat het goed en soms gaat het slecht, maar na regen komt altijd weer zonneschijn.”