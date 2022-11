“Ik heb een hekel aan wasverzachter, maar je kunt er zoveel andere nuttige dingen mee doen”: schoonmaakexperte geeft verrassende tips

“Wie mijn tips vaak leest, weet dat ik voor de was nooit wasverzachter gebruik”, steekt Marja van wal. “Het geeft een beschermlaagje, waar je gemakkelijker eczeem en kriebel aan je huid van kunt krijgen. Daarom volstaat gewone huishoudazijn.”

Toch springt Marja vandaag nog op de fiets om wasverzachter te kopen. En wel hierom: “Nu het wat kouder wordt in huis – en ik de verwarming nog altijd niet heb opgezet! – merk ik dat het een stuk vochtiger is in huis. Dat zie ik aan m’n hygrometertje. Alles wat glimt en blinkt, denk aan koper, zilver, de fotolijstjes en het glas ervan, heeft iets meer aanslag dan normaal. De lijstjes plakken een beetje, ze zijn vuil en een beetje doffig. Er zit ook stof op. Als het warmer is, dan verdwijnt dat makkelijker. We pakken nu dekentjes, en al die verplaatsingen geven ook meer stof. Het is wel eens goed om lijstjes met foto’s of aquarel af te stoffen. Dat doe je hooguit één, twee keer per jaar.”

“Zelfs ik, als digibeet, ben op internet gaat kijken, en vond heel wat tips over wat je allemaal met wasverzachter kunt doen. Ik ben altijd hartstochtelijk tegen wasverzachter geweest. Maar vrouwen mogen een beetje grillig zijn in wat ze vinden. Wat ik zou aanraden: je neemt een plantenspray, vult die voor de helft met wasverzachter en voor de helft met lauw water. Dat moet je dan lekker even schudden, zodat het goed vermengt. Je pakt dan een oude, verwassen washand, zodat je met je vingers goed bij alle hoeken kunt. Zorg ervoor dat je een natte en een droge kant hebt, je hoeft dan niet met verschillende lappen te werken.”

Quote Wasverzach­ter geeft een soort bescherm­laag­je waardoor je spullen weer zacht aanvoelen.

Blingbling, glim!

“Ik leg eerst een werklaken op de eettafel, dat ik ook gebruik om te verven. Vervolgens gaan alle lijstjes van de muren en leg ik ze op het laken. Spray niet op het glas of het zilver zelf, maar een beetje op het washandje. Eén spraytje volstaat, en hupsakee! Eerst met de natte kant van het washandje erlangs, daarna met de andere kant meteen droog maken en opglimmen, en blingbling, glim! Het ziet er perfect uit. Doe het lijstje voor lijstje.”

Marja heeft ook een doos viltstiften paraat. “Daarmee kun je kleine beschadigingen en krasjes wegwerken, op bijvoorbeeld houten lijstjes. Gebruik ook een watje, daarmee kun je het mooi laten vermengen met het hout. Je krasjes zijn dan weg.”

Boekenkast en de badkamer

Even terug naar de wasverzachter. “Je kunt op deze manier zelfs je boekenkast poetsen, of je ramen, muren of je deuren. Alles kan, als je het maar meteen droog wrijft. Wasverzachter geeft een soort beschermlaagje waardoor je spullen weer zacht aanvoelen. In dit geval gaan je spullen meer glimmen. En de badkamer - ga maar eens over je tegels heen! Het glimt zo, dat je bijna een zonnebril in huis nodig hebt. Ik overdrijf natuurlijk, haha.”

Probeer dit komend weekend eens uit, wil Marja maar zeggen. “Het wordt vies weer, het is vroeg donker, maar het hoeft niet ongezellig te worden. Je kunt zo je gedachten even verzetten voor de zenuwen voor Sinterklaas. En bovendien: je huis ruikt heerlijk! Dat scheelt weer vanillestokjes of sinaasappelen met erin gestoken kruidnagels.” En voor je wasverzachter gaat kopen: “In de supermarkt draai ik wel even de dop eraf om te kijken of het lekker ruikt. Stout, maar wel handig.”

