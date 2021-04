Idyllisch wonen in een gerenoveerde hoeve? Onze woonexpert toont zijn aanraders per provincie

Marijke kocht twee piepkleine huisjes in Gent voor 115.000 euro en voegde die samen. Hoeveel is de woning waard bij een eventuele verkoop?

6 april Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week gaat het om twee huisjes in Gent die tijdens de renovatie door eigenares Marijke (43) zijn samengevoegd. Hoeveel is de woning vandaag waard? “De locatie is een enorme troef.”