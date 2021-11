Hybride verwarmingssysteem vanaf 2023 verplicht in elke nieuwbouw. Zo werkt het

Een hybride verwarmingssysteem bestaat uit een condensatieketel op gas of stookolie en een lucht-waterwarmtepomp. De warmtepomp bestaat net als een gewone warmtepomp uit een buiten- en binnenunit, waarbij er warmte uit de buitenlucht wordt gehaald die wordt afgegeven aan je vloerverwarming of radiatoren. Met deze verwarmingsmethode speel je in op de fluctuerende prijzen op de energiemarkt, want je verwarmt altijd met de goedkoopste energiebron: gas/stookolie of elektriciteit.

Wat zijn de voordelen van een hybride verwarmingssysteem?

Een hybride systeem doet een beroep op de energiebron met de laagste energiekost: elektriciteit of gas/stookolie. Hierbij houdt de installatie rekening met de energieprijs en de buitentemperatuur. Kan je warmtepomp niet voldoende warmte halen uit de buitenlucht? Dan springt je ketel bij. Of is gas bijvoorbeeld goedkoper dan elektriciteit, dan zal de installatie automatisch overschakelen op je gasketel. Je combineert een hybride systeem wel best met zonnepanelen, die gratis elektriciteit opwekken voor je warmtepomp.

Verwarming en/of sanitair warm water

Er zijn hybride installaties die enkel warm water produceren voor je verwarming, maar er zijn ook systemen die zowel je woning als sanitair water verwarmen. Deze worden dan uitgerust met een warmwaterboiler. Zo heb je altijd voldoende warm water voor een heet bad of douche. Extra voordeel: de CO2-uitstoot is veel lager dan bij een klassieke verwarmingsinstallatie. Bekijk hier alle methodes om sanitair water te verwarmen.

Voor wie is een hybride verwarmingssysteem interessant?

Deze verwarmingsmethode is geschikt als je huis onvoldoende geïsoleerd is en je toch al wil overschakelen op hernieuwbare energie of als je nog niet volledig de overstap naar een warmtepomp wil maken. Verwarm je momenteel met een condensatieketel die nog in goede staat is, dan kan je hier een warmtepomp met hybride regelaar naast plaatsen.

Hoeveel kost een hybride verwarmingssysteem?

Voor een hybride verwarmingssysteem betaal je 8.000 tot 15.000 euro (excl. btw), afhankelijk van de grootte en het isolatieniveau van je woning. Bekijk hier de richtprijzen van een waterpomp.

