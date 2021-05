Huurprijzen studentenkamers blijven stijgen: is het interessant om in een kot te investeren?

SparenRond deze tijd van het jaar gaan veel studenten op zoek naar een kot. Maar is dat ook iets voor uw spaarcenten? De huurprijzen voor studentenkamers in Vlaanderen blijven ieder jaar stijgen. Wil dat zeggen dat een studentenkot ook steeds meer opbrengt? Spaargids.be zocht uit wat de regels zijn, hoeveel een studentenkamer kost en wat het zoal kan opbrengen.

Uit de afzonderlijke huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen) blijkt dat de gemiddelde huurprijs van een Vlaamse studentenkamer bij de vastgoedkantoren 426 euro bedroeg voor het academiejaar 2020-2021. Dat is een stijging van 9% in vergelijking met twee jaar eerder. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de huurprijzen meer onder druk: de huurprijzen daalden er licht met -2,1%. De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer bedraagt er 433 euro. De coronacrisis had bovendien geen noemenswaardig effect op de verhuringen voor het voorbije academiejaar: studenten bleven op kot gaan.

Een interessante investering?

Studentenkamers worden traditioneel aangehaald als een interessante investering. Zeker wie zelf studerende kinderen heeft die op kot gaan, zal zich al weleens hebben afgevraagd of het niet rendabeler was om te investeren in studentenkamers dan om zelf jarenlang huur te betalen. Want met een kot waarvoor u maandelijks 426 euro betaalt, komt de eindafrekening na vier jaar al uit op een totale kostprijs van 20.448 euro.

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat het aantal studenten (en dus ook de vraag naar studentenkamers) zal stijgen. Ook dat is een interessante vaststelling voor investeerders. De marktsituatie kan wel sterk verschillen van de ene studentenstad tot de andere. In Leuven is de vraag en het aanbod relatief goed in evenwicht, terwijl er in Gent toch eerder sprake is van een krapte. En in steden zoals Antwerpen en Luik wordt de komende jaren nog een sterke groei verwacht van het aantal studenten.

Zelf een studentenwoning kopen

Er zijn verschillende manieren om te investeren in studentenkamers. Wie meteen een groot kapitaal kan spenderen, kan meteen een huis kopen met meerdere kamers die ook vergund zijn als studentenwoonst. Daarvoor zal u meteen diep in de buidel moeten tasten, want de typische studentensteden zijn doorgaans ook de centrumsteden waar de vastgoedprijzen fors de hoogte zijn ingegaan. Doorgaans wordt het rendement van een studentenkamer geschat op 4 à 5%. Dat is alvast veel hoger dan het rendement van traditionele spaarrekeningen, die 0,11% tot maximaal 1% opbrengen.

In het verleden kochten particuliere investeerders vaak een woning, die ze vervolgens onderverdeelden in studentenkamers om te verhuren. Die strategie is intussen minder evident. Verschillende steden laten dat niet langer toe, of slechts onder hele strikte voorwaarden. Zo willen ze vermijden dat er te veel gezinswoningen uit de markt verdwijnen en er daar een tekort van ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval in Gent en Leuven. Het blijft natuurlijk wel perfect mogelijk om een appartement te kopen voor je eigen studerende kinderen, zolang het niet wordt onderverhuurd aan andere studenten.

Een studentenkamer kopen via Investeringsprojecten

Een andere manier om te investeren in studentenkamers, is om een of meerdere kamers te kopen van een groot investeringsproject. Veel projectontwikkelaars zijn hier al actief en er is al een ruim aanbod. Een kamer in een nieuw project kost doorgaans 110.000 à 150.000 euro. Het rendement van die investeringen ligt iets lager, omdat de beheerder ook instaat voor het onderhoud en de verhuur (en daar kosten voor aanrekent).

Aandachtspunten bij de aankoop van studentenkoten

Studentenkamers bieden een relatief interessant rendement. Daar staat tegenover dat de verhuur van studentenkamers vrij intensief is, onder meer omdat er meestal bijna jaarlijks nieuwe huurders moeten worden gezocht. Daarnaast moeten verhuurders ook rekening houden met strikte kwaliteits- en veiligheidseisen die worden opgelegd door de overheid (zoals een minimale oppervlakte, voldoende glasoppervlakte, aantal toiletten, eisen op vlak van brandveiligheid,…). Bovendien heeft elke stad ook eigen regels, bijvoorbeeld omtrent het onderverdelen van gezinswoningen. Voor particuliere beleggers vergt het dus enige inspanningen om vertrouwd te raken met al die regels. Wie kiest voor een investeringsproject moet zich daar allemaal geen zorgen over maken, maar daar staat tegenover dat wel een bijdrage moet worden betaald aan de beheerder van het project.

