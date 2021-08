Huurauto’s steeds populairder op vakantie: zo sluit je de beste deal

Boeken vóór vertrek

Soms vind je op je vakantiebestemming een goedkope, last minute huurauto. Dit is vaak het geval als er een annulatie is, maar hoogstwaarschijnlijk zit dat er dit jaar niet in. Door corona hebben veel autoverhuurbedrijven het laatste jaar een groot deel van hun vloot moeten verkopen. Kwestie van overleven. Een tekort aan huurauto’s dreigt dan ook op populaire vakantiebestemmingen.

“Sinds de vrijgave van de reisadviezen zien we de boekingen toenemen”, zegt Suzanne Al, Marketing Manager bij Sunny Cars. “De vraag naar huurauto’s is groot, vooral de boekingen in Spanje, Griekenland en Italië boomen.” “We noteren 80% meer boekingen dan in juli 2020 en ongeveer 10% meer dan in 2019", vult haar collega Marco Ammerlaan, Director of Sales aan.

Wil je zeker zijn van een huurauto op je vakantiebestemming, boek hem dan vóór je vertrekt via een verhuurbedrijf of een online platform dat auto’s van verschillende verhuurders aanbiedt. Je kan dan ook de voorwaarden, opgesteld in je eigen taal, rustig doornemen alvorens je de auto boekt. Zo sta je niet voor verrassingen wanneer je de auto ophaalt.

Tweede bestuurder

Het verhuurbedrijf moet weten wie met de auto gaat rijden. Als je van plan bent om veel kilometers af te leggen, is het wel handig om ook een tweede chauffeur aan te duiden. Bij sommige verhuurders betaal je hiervoor een paar euro extra per dag. Soms is het gratis, of kan je een pakket kiezen dat extra bestuurders voorziet. Net als bij een autoverzekering kunnen de tarieven voor bestuurders jonger dan 26 of ouder dan 85 jaar duurder zijn. Soms hanteren autoverhuurders ook minimum- en maximumleeftijden.

Kredietkaart

Om een huurauto te reserveren heb je een kredietkaart nodig, of je nu online of ter plaatse boekt. De huur van de auto wordt via deze kaart afgerekend. De verhuurder zal de borgsom als reservering op je kredietkaart boeken en opnieuw vrijgegeven als je de auto weer schadevrij binnenbrengt. Opgelet: verhuurbedrijven aanvaarden meestal geen prepaid kredietkaarten.

Eigen risico

De prijs van de huurauto bevat ook de verzekering. “Vorig boekjaar was het totaal aantal gemelde schades voor Nederland en België ongeveer 1,5%. Verrassend genoeg bedragen de schadegevallen die tot nu toe gemeld zijn ongeveer 0,7% van het aantal boekingen”, aldus Ammerlaan. Bovenop de burgerlijke aansprakelijkheid is vaak ook de eigen schade aan de huurauto verzekerd. Wanneer je dus een ongeval veroorzaakt, vergoedt de verzekeraar ook de beschadigde huurwagen. De angel zit meestal in het eigen risico, de franchise zeg maar. Afhankelijk van het aangeboden verzekeringspakket kan het eigen risico hoog zijn. Dat betekent dat je bij een ongeval waarbij jij in fout bent, zelf een behoorlijk bedrag moet ophoesten. Meestal kan je, mits het betalen van een bijpremie, de franchise afkopen. Huur je bijvoorbeeld een VW Golf voor de periode van 14/08/21 tot 21/08/21, op te pikken en terug te brengen in de luchthaven van Barcelona, dan betaal je via Sixt een bedrag van 454,90 euro, met een franchise van 1.100 euro. Koop je de franchise af, dan betaal je een huurprijs van 596,81 euro.

Heb je een kredietkaart, dan kan het zijn dat de creditcardmaatschappij de franchise die de verhuurder jou aanrekent bij schade aan de huurauto, terugbetaalt.

Schadevrije jaren

Heeft een ongeval in fout met een huurauto een invloed op de bonus-malus van je eigen autoverzekering? Het schadegeval wordt alleszins niet vermeld op het attest schadeverleden van je autoverzekering. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering moet je wel aangeven of je al dan niet een ongeval hebt veroorzaakt gedurende de laatste 5 jaar. “Daar kan het vermelden van een ongeval dan weer wel invloed hebben op de bonus-malus en de premie”, aldus Philippe Gijbels van verzekeraar Ethias.

