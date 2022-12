Huizenprijzen stabiliseren: “Kopers mogen niet aarzelen om te onderhandelen over de prijs”

Tradities zijn er om gerespecteerd te worden. Brussel is de duurste plek om te wonen. De gemiddelde vraagprijs per m² klom dit jaar naar 3.347 euro (+4,6 %), maar in alle andere provincies was de stijging wel meer uitgesproken. Limburg sprong er uit, al is het de enige Vlaamse provincie waar je minder dan 2.000 euro per m² moest ophoesten (1.955 euro/m²).