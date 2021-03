Huis of appartement als opbrengsteigendom: onze woonexpert geeft antwoord op de meestgestelde vragen als je voor het eerst verhuurt

Huisje, tuintje, boompje de norm? Niet voor lang meer, zegt deze vastgoedex­pert

27 februari Bij velen hebben de lockdowns en het vele thuiszitten en -werken het verlangen naar een huis met tuin aangewakkerd. Maar de vergrijzing, nakende bouwstop en het toenemende aantal singles doen de immosector toch een andere richting opgaan. “Als we niet meer in de breedte kunnen bouwen, moet het wel in de hoogte”, zegt vastgoedexpert Thomas Valkeniers. Hij geeft ook 5 bruikbare tips voor wie momenteel op huizenjacht is.