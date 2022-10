Houdt een kraaiende haan de buurt wakker? Wat zijn de regels? En kan je er iets aan doen?

Onderling akkoord

Bij overlast van een kraaiende haan probeer je in de eerste plaats onderling tot een akkoord te komen. Onder buren het probleem aankaarten en op zoek gaan naar een oplossing, is de beste optie. Want misschien heeft je buur zelf niet door dat zijn haan hinder veroorzaakt. Samen tot een compromis komen, lukt echter niet altijd. Vaak wil de buur die de hinder ondervindt dat het gekraai volledig stopt, terwijl de eigenaar geen afscheid wil nemen van zijn haan.

Als de twee buren geen oren hebben naar een oplossing waar beiden mee kunnen leven, dan kan een buurtbemiddelaar hen misschien overtuigen om samen iets aan de overlast te doen. Een derde neutrale partij slaagt er met extra argumenten vaker in anderen tot rede te brengen. De buurtbemiddelaar kan de communicatie tussen de buren vaak weer herstellen of verbeteren.

Naar de wijkagent

Blijft het dispuut aanslepen, dan kan de buur die geluidsoverlast ondervindt de wijkagent aanspreken of bij de gemeente het meldpunt overlast contacteren. Vervolgens is het aan de wijkagent om de situatie af te toetsen aan het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid. Is er geen strafbaar feit gepleegd, dan zal de wijkinspecteur samen met alle partijen werken aan een compromis.

De buur heeft ook de mogelijkheid om formeel klacht in te dienen bij de politie. Die maakt de klacht dan over aan het parket, dat mogelijk een strafrechtelijke sanctie kan opleggen.

Naar de vrederechter

Kent de tussenkomst van de wijkagent geen succes, dan kan de ontevreden buur naar de vrederechter stappen. De vrederechter zal in de eerste plaats een oplossing zoeken via een verzoeningsprocedure, om op die manier een proces te vermijden. Brengt die poging ook geen zoden aan de dijk, dan kan de buur zich wenden tot de burgerlijke rechtbank.

“De buur zal in het geval van de kraaiende haan stellen dat er sprake is van abnormale burenhinder, waardoor het evenwicht tussen de naburige percelen wordt verstoord”, leren we bij het College van hoven en rechtbanken, het orgaan dat instaat voor de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van België. “De vrederechter dient zo’n zaak concreet – en rekening houdend met alle omstandigheden – te beoordelen. Hij moet nagaan of er sprake is van overdreven of abnormale burenhinder.”

Eenmaal er is vastgesteld dat het veroorzaakte lawaai inderdaad abnormale hinder veroorzaakt, heeft de schadelijder recht op een compensatie. De compensatie voor burenhinder kan bestaan uit het betalen van een geldsom, maar kan ook in natura gebeuren. Het herstel in natura krijgt voorrang op een financiële schadevergoeding. “Herstel in natura betekent dat de vrederechter maatregelen mag bevelen die een einde stellen aan de hinder.” Anders gezegd: de vrederechter kan de eigenaar van de haan bijvoorbeeld bevelen het dier ’s nachts op te hokken. Evengoed kan de vrederechter de buur in kwestie te verbieden een haan te houden als hobby.

Verschil bebouwde kom en platteland

“Er is rechtspraak die stelt dat een haan in de bebouwde kom abnormale burenhinder veroorzaakt, terwijl dat op het platteland niet het geval is”, licht het college toe. Alleen is dat geen wetmatigheid. De vrederechter beoordeelt geval per geval en houdt daarbij rekening met de concrete omstandigheden. Opvallend detail: de vrederechter moet niet ter plaatse gaan voor hij een oordeel velt. “Maar”, zegt het college, “hij kan dat wel doen wanneer hij dat aangewezen acht.”

