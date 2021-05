“Hou een drinkdagboek bij en leer thee drinken”: diëtist Michael Sels geeft advies om je frisdrankverslaving te temmen

Dat frisdrank ongezond is, lijkt klaar als een klontje. Toch vinden we het maar moeilijk om de cola en co te laten staan. De Belgen staan zelfs in de top vijf van grootste frisdrankdrinkers van Europa, met meer dan 124 liter per inwoner per jaar. Dat merken we ook aan onze buik­omtrek. Michael Sels, hoofddiëtist UZ Antwerpen, legt uit hoe je het best kan afkicken.