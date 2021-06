Horeca massaal op zoek naar helpende handen: deze vacatures staan open

jobsMet de volledige heropening van de horeca in het vizier, is er weer die schreeuw om extra personeel. Alleen al op Jobat.be staan er 200 horecavacatures open, en de vraag naar extra handen belooft de komende maanden nog toe te nemen. In 2020 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon in de horeca 2.852 euro (Salariskompas), exclusief toeslagen en fooi. Is de horeca een sector voor jou? We nemen enkele jobs onder de loep.

Keukenpersoneel wordt, met iets meer dan de helft van openstaande horeca-vacatures, het meest gezocht. Heb je een passie voor eten? Of help je graag achter de schermen bij de bereiding van de lekkerste maaltijden? Als keukenmedewerker volg je de instructies van de chef of hulpchef stipt op, gaande van groenten snijden tot borden schikken en garneren. Ook opruimen behoort tot je takenpakket. Zoals voor alle horecajobs dien je een verzorgd voorkomen te hebben, uiterst hygiënisch te werken en is flexibiliteit een must.

De lonen in de horeca zijn gekoppeld aan barema’s op basis van functiecategorie en anciënniteit. Een voltijds (38u/week) keukenmedewerker zonder ervaring verdient zo maandelijks minimum 2.020,84 euro bruto (ongeveer 1.675 euro netto). Als hulpkok verdien je minimaal 2.243,40 euro (ongeveer 1.725 euro netto). Schop je het tot chef, dan ligt je minimale inkomen nog een stuk hoger: 2.820,76 euro (ongeveer 1.914 euro netto) van bij de start. In deze verantwoordelijke job heb je de leiding over de keuken. Je benut je culinair talent bij het samenstellen van een aantrekkelijk menu, beheert voorraden en verzekert dat alle gerechten tiptop de keuken verlaten.

Ben je communicatief en kom je graag onder de mensen, is kelner mogelijk een geschikte horecabaan. Je verwelkomt gasten, neemt bestellingen op en zorgt ervoor dat het gewenste op de juiste tafel belandt. Je dient uiteraard erg klantvriendelijk te zijn, maar ook fysiek verkeer je maar beter in goede conditie, want je loopt de hele dag heen en weer tussen keuken en zaal. Opereer je liever vanaf een vaste plek in de zaak, kan je je geluk beproeven als bartender. Op deze post verzorg je de drankafdeling en bereid je mogelijk ook kleine hapjes of snacks. Beide jobs leveren zonder ervaring ten minste 2.243,40 euro bruto (ongeveer 1.725 netto) per maand op.

Het werkterrein van de horeca loopt over kroegen, broodjeszaken en koffiebars tot tavernes, ziekenhuiskeukens of sterrenrestaurants. Maar je kan natuurlijk ook in een hotel of b&b beginnen. Daar zijn vooral receptionisten hard nodig. Naast eerder vermelde eigenschappen is talenkennis onmisbaar voor deze baan. Je fungeert immers als eerste aanspreekpunt voor toeristen. Verder dien je organisatorisch sterk te zijn, want je zal ook administratieve taken moeten uitvoeren. Je checkt gasten in, maakt hen wegwijs en helpt hen verder met al hun praktische vragen. Je maandloon bedraagt minimaal 2.302,78 euro (ongeveer 1.746 euro netto) indien je geen ervaring hebt.

De horeca is ook een geliefde werkgever voor studenten en flexi-jobbers. Tal van zaken zijn specifiek op zoek naar medewerkers met een van deze voordelige statuten. Wie met een studentencontract werkt hoeft meestal geen belastingen te betalen en staat slechts 2,71% solidariteitsbijdrage af, waar gewone werknemers 13,07% dokken. De voorwaarde is wel dat je niet meer dan 475 uur per jaar meedraait. Gepensioneerden of al wie drie kwartalen geleden 4/5 of meer werkte, kan dan weer als flexi-jobber aan de slag. Je verdient dan minstens 10,28 euro/uur en daar betaal je helemaal geen sociale bijdragen of belastingen op. Je brutoloon is zo gelijk aan je nettoloon.

