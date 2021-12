Hoogrendementsglas zorgt voor sterke besparing op je energiefactuur: voor wie is het interessant?

LiviosHoogrendementsglas isoleert vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Het resultaat: minder stookkosten en een hoger comfort in zomer en winter. Bij een renovatie is het vervangen van je ramen daarom een absolute aanrader, zeker als je weet dat slecht isolerende ramen tot 40% warmteverlies creëren in je woning. Maar hoeveel bespaar je nu effectief? Voor wie is het interessant? En wat kost het? Bouwsite Livios legt uit.

Hoogrendementsbeglazing heeft een betere isolatiewaarde dan de klassieke dubbele beglazing. In vergelijking met enkel glas is het verschil nóg een stuk groter. Bij hoogrendementsglas zit er een dun, isolerend, kleurloos metaallaagje aan de binnenzijde van één van de glasplaten. Verder is de ruimte tussen de twee glasplaten gevuld met een edelgas. In vergelijking met gewone lucht zorgt dat voor een betere isolatie. Het plaatsen van hoogrendementsglas zorgt niet alleen voor meer comfort en warmte in je woning, ook op je energiefactuur bespaar je heel wat.

Voor wie is hoogrendementsglas interessant?

Het meeste rendement haal je als je enkele beglazing vervangt. Maar eigenlijk is het in elke situatie de overweging waard, omdat de isolatiewaarde een pak hoger ligt, zelfs in vergelijking met dubbele beglazing. Vooral in ruimtes waar je leeft en die je verwarmt, heb je het meeste genot van hoogrendementsglas. Denk aan je living, keuken, slaapkamer en badkamer. Hoe groter het raam, hoe hoger de besparing.

Gemiddeld moet je voor hoogrendementsglas rekenen op een prijs rond de 80 euro/m², exclusief plaatsing. Belangrijk om te weten is dat je mogelijk de profielen moet vervangen als die niet aangepast zijn aan de nieuwe beglazing. Oude profielen isoleren meestal ook minder goed, waardoor het toch interessanter kan zijn het volledige raam (inclusief de oude profielen) te vervangen. De prijzen van profielen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Een offerte op maat is daarom aangewezen. Bekijk hier welke profielen het beste bij jouw woning passen.

Driedubbele beglazing: wat zijn de voor- en nadelen?

Naast hoogrendementsglas kan je ook kiezen voor driedubbele beglazing. Dat type isoleert tot 12 maal beter dan enkel glas en 6 keer beter dan dubbel glas. Hierbij gaat het om drie glasplaten met daartussen argongas of kryptongas. Driedubbel glas is wel duurder in aankoop (gemiddeld 150 euro/m²) en plaatsing. Bovendien zijn er ook enkele praktische overwegingen.

Zo is driedubbel glas zo’n 10 kilogram/m² zwaarder dan dubbel glas. Daardoor zijn er zwaardere profielen nodig, maar is het ook minder evident om pakweg een schuifraam open te schuiven. Bij de plaatsing is vaak een kraan nodig. Driedubbele beglazing is bij renovatie bovendien bijna nooit een goed idee omdat je ramen in de meeste gevallen dan beter isoleren dan de muren, waardoor je condens kan krijgen op de muren. Dit type glas vind je daarom vooral in energieneutrale huizen of passiefhuizen.

Enkele voorbeelden tonen hoe je met goed geïsoleerd glas wel degelijk fiks kan besparen. Voorbeeld 1: Je woning heeft nu enkele beglazing met een profiel in pvc. De plaatsing ervan dateert van na het jaar 2000. In die situatie gaan we ervan uit dat de woning wordt verwarmd op gas. Als je kiest voor hoogrendementsbeglazing met een totale oppervlakte van 24m² - wat het gemiddelde is in een halfopen bebouwing - bespaar je jaarlijks 416 m³ gas, goed voor 386 euro op je energiefactuur. Overschakelen van ‘gewoon’ dubbel glas naar hoogrendementsbeglazing zorgt voor een besparing van 31 euro. Bij driedubbel glas is dat 63 euro. Voorbeeld 2: We nemen dezelfde parameters, alleen verwarmen we nu met elektriciteit. Daar zie je meteen dat de besparing nog een stuk hoger oploopt. Jaarlijks bespaar je 3.856 kwh. Concreet betekent dat 1.234 euro op je energiefactuur. Bij de overschakeling van dubbel glas is de besparing 100 euro. Kies je voor driedubbel glas, dan bespaar je 201 euro. Let wel: Dit zijn richtprijzen gebaseerd op de gemiddelde besparingen in 2020. Door de stijgende energieprijzen kan het verschil fors hoger oplopen.

Premie

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing plaatst, kan je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Sinds 2021 is die premie verdubbeld tot 16 euro/m². Er zijn wel enkele voorwaarden. Je moet de werken laten uitvoeren door een aannemer en de premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. De uitbetaling gebeurt binnen de zes maanden na aanvraag. Lees hier meer over de premie voor hoogrendementsglas.

Voorbeeld 1 We kijken opnieuw naar onze voorbeelden, met een glasoppervlakte van 24 m². De richtprijs is 80 euro/m². Je betaalt dus 1.920 euro (enkel voor de beglazing), exclusief installatie. In dit geval heb je recht op een premie van 384 euro (16 euro/m² x 24). Voorbeeld 2: Als je verwarmt op elektriciteit en volgens de tool jaarlijks 1.234 euro bespaart, kan je dat bedrag in nog geen twee jaar terugverdienen. Bij gas is dat zeven jaar. Al geldt hier eveneens: hoe hoger de energieprijzen, hoe korter de terugverdientijd. Let wel: bij deze berekening gaan we uit van enkel glas als beginsituatie, met omschakeling naar hoogrendementsglas. Bekijk zelf voor welke premies en subsidies jij in aanmerking komt via de premielinker.

