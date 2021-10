Hoofdkussen belangrijker dan matras voor goede nachtrust: hier moet je op letten bij je keuze

HLN ShopBen je een slechte slaper? Investeer dan eens in een nieuw kussen. Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Californië speelt het hoofdkussen een belangrijkere rol in je slaapkwaliteit dan je matras en zelfs het aantal slaapuren. Hoe kies je het kussen dat perfect bij je past? HLN Shop zocht het voor je uit.

De gemiddelde mens brengt een derde van zijn leven slapend door. Een comfortabel hoofdkussen is dan ook geen overbodige luxe om je lichaam de nodige rust te gunnen. Op zoek naar een nieuw hoofdkussen? Koop niet zomaar het eerste het beste exemplaar, maar hou rekening met je persoonlijk slaapprofiel. Ben je een rug-, zij-, of buikslaper? Heb je het snel warm? Kamp je met nek- of rugpijn? Er zijn heel wat zaken om rekening mee te houden. Deze stappen helpen je bij jouw zoektocht naar het perfecte hoofdkussen.

Kijk naar je slaaphouding

Wie ‘s ochtends uitgerust en pijnvrij wil ontwaken kiest het best voor een kussen dat bij zijn slaaphouding past. Een goed hoofdkussen biedt je hoofd voldoende ondersteuning, helpt je nekspieren ontspannen en brengt je ruggengraat in een natuurlijke positie: van je bovenste nekwervels tot je staartbeen. De holle ruimte tussen je hoofd, hals en schouder moet daarbij perfect opgevuld worden zodat je hoofd en ruggengraat min of meer een rechte lijn vormen. Slaap je net als 50% van de mensen op de zij? Dan kies je het best voor een dik kussen dat voldoende steun biedt en de ruimte tussen nek en schouders netjes opvult. Voor rugslapers is het belangrijk dat hun hoofd niet hoger of lager dan het lichaam ligt. Een niet al te dik, medium zacht kussen biedt de nek voldoende ondersteuning en brengt het lichaam in een rechte lijn. Op de buik slaap je in de minst ideale houding. Niet alleen je nek staat onder behoorlijk wat spanning, ook je ademhaling wordt bemoeilijkt. Omdat je hoofd dicht tegen de matras ligt heb je een dun, zacht kussen nodig.

Dit zijn onze favorieten:

Let op je matras

Ook de stevigheid van je matras speelt een rol. Een zachte matras doet je schouders dieper wegzakken en verkleint de afstand tussen matras en nek. Een dun kussen is dan ideaal en helpt je hoofd en ruggenwervel op één lijn te krijgen. Bij een hardere matras heb je gewoonlijk een dikker, steviger hoofdkussen nodig.

Tip: Twijfel je over de hardheid van je matras? Leg je dan zonder hoofdkussen in je favoriete slaaphouding op bed. Hoe sterker je hoofd naar opzij of achteren doorbuigt, hoe dikker je kussen moet zijn om die onnatuurlijke houding te corrigeren.

Vervang je kussen regelmatig

Wist je dat een hoofdkussen na zo’n achttien maanden aan vervanging toe is? Dat lijkt kort, maar wie elke nacht 7 uur slaapt spendeert jaarlijks al gauw meer dan 2500 uren op zijn hoofdkussen. Kwaliteitskussens uit natuurlijke materialen of met schuimvulling gaan vaak iets langer mee, maar ook dan slaap je het best niet jarenlang op hetzelfde kussen. Een afgeleefd kussen biedt nooit de slaapkwaliteit die je nodig hebt. Twee gouden tips om te checken in welke staat je kussen verkeert:

• Heeft je hoofdkussen zweetvlekken of een vervelende geur? Weg ermee! Dode huidcellen, schimmels en huisstofmijt stapelen zich maar wat graag op in je kussen. Na verloop van tijd kan maar liefst de helft van het gewicht van je kussen uit deze ongewenste organismen bestaan.

• Vouw je hoofdkussen in twee. Springt het niet terug naar zijn oorspronkelijke vorm? Dan is je kussen aan vervanging toe.

Kies de juiste vulling

• Dons: Heb je het snel warm of koud? Een donskussen zorgt zowel bij koude als warme temperaturen voor een aangenaam slaapklimaat. De zachte, lichte verenvulling van ganzen of eenden ventileert zeer goed - ideaal voor wie last heeft van nachtelijke vapeurs – én gaat langer mee dan een synthetisch hoofdkussen. Je betaalt er doorgaans iets meer voor, maar slaapt op wolkjes.

• Synthetisch: Synthetische hoofdkussens zijn gewoonlijk goedkoper en sneller aan vervanging toe dan natuurlijke kussens. Ze bieden een medium tot zacht ligcomfort. Verkies je een dikker kussen? Door extra vulling toe te voegen kan je de stevigheid van je kussen zelf aanpassen. En synthetisch kussen is antiallergisch en makkelijk wasbaar. Ideaal voor logees!

• Wol of katoen: Kussens uit wol of katoen zijn van nature antiallergisch en bestand tegen schimmels en huisstofmijt. Een mooie plus voor gevoelige zielen! Een wollen kussen voelt eerder stevig en helpt je lichaamstemperatuur reguleren. Liever een platter kussen? Dan is een katoenen vulling ideaal.

• Bamboe: Bamboekussens zijn tegenwoordig erg in trek. Niet verwonderlijk, want hun samenstelling – een combinatie van 40 à 50% bamboevezels en traagschuim- biedt heel wat voordelen. Bamboevezels voelen zacht en fijn aan en werken sterk ventilerend, waardoor je minder snel transpireert. De drukverlagende traagschuimvulling spaart je nek en schouders. Het beste van twee werelden.

• Latex: Latexkussens houden je hoofd en nekwervels goed op hun positie. Ze zijn stevig, vormvast én bestand tegen huisstofmijt en schimmels. Latex heeft een goed ventilerend vermogen. Ideaal voor wie het snel warm krijgt in zijn slaap.

• Traagschuim: Een traagschuimvulling vormt zich naar jouw hoofd, nek en schouders en verdeelt het gewicht netjes over het kussenoppervlak. Dat maakt het vooral voor mensen met pijnklachten een populaire keuze. Hou er rekening mee dat traagschuim minder goed scoort op vlak van temperatuurregeling. Het kussen neemt je lichaamswarmte op en is bovendien niet wasbaar.

