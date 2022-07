Hoofdbrekens over bloedvlekken? Aspirine lost je hoofdpijn én de vlekken op

Poetsexper­te onthult: deze gore plekken in huis worden het vaakst vergeten tijdens het kuisen

Opgehoopte spullen opruimen, het aanrecht afkuisen, even stofzuigen en ‘met nat’ over de vloer: een doorsnee schoonmaak hoeft niet lang te duren. Maar af en toe heeft je huis een grondige schrobbeurt nodig. Zeker op plekjes waar je niet zo snel aan denkt. Schoonmaakexperte Marja Middeldorp weet wat de goorste plekken in een doorsneewoning zijn, en legt uit hoe je ze in een wip proper krijgt. “Onderaan je paraplubak zit een hele lading zand.”

14 maart