Hondenparty’s zijn populair: “Ik durf niet te zeggen hoeveel ik aan mijn hondjes spendeer, maar het zal toch de helft van mijn loon zijn”

Het blijft een gek zicht, Vlamingen die wandelen met hun kat. “Maar Ramses geniet ervan.” Een dierenarts reageert

Wandelen is de activiteit bij uitstek om je humeur te boosten, zeker met je viervoeter aan je zijde. Maar dat hoeft niet altijd een hond te zijn. Ilya Ignoul (29) gaat wekelijks met zijn Bengaalse kat Ramses op pad. “Het ziet er misschien een beetje idioot uit, maar wij amuseren ons.” Dierenarts Joshua Dutré licht toe of wandelen met je kat wel een goed idee is. “Je kan ze niet zomaar in een harnas steken en mee naar buiten nemen.”

22 april