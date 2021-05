Hond of kat kwijt? "Sinds 1 mei bijna onmogelijk om rechtmatige eigenaar te vinden van huisdieren die na 2017 gechipt zijn"

Onverze­kerd rijden: tot 8.000 euro boete en in beslagname auto

29 april Zodra je met een auto de openbare weg opgaat, is in België een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij wet verplicht. Onverzekerd rondrijden is niet alleen een strafbaar feit, het kan je ook heel duur komen te staan. Independer.be legt je uit wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.