Hogere boetes voor wie verbouwing niet aangeeft: onze belastingexpert licht het fiscale kluwen toe

Om eigenaars van een stuk grond of een gebouw te kunnen belasten, kent de fiscus aan elk onroerend goed een kadastraal inkomen toe. Het kadastraal inkomen is eigenlijk geen echt inkomen maar een fictief inkomen. De fiscus gaat ervan uit dat een onroerend goed inkomsten heeft opgeleverd, zelfs al is dat in realiteit niet het geval. Het kadastraal inkomen staat gelijk aan de normale nettohuurwaarde van een onroerend goed gedurende één jaar. Om deze nettohuurwaarde te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van de huurwaarden op een bepaalde referentiedatum. Momenteel is deze datum nog altijd 1 januari 1975. Dat betekent dat ook voor een nieuwbouw de dag van vandaag nog altijd teruggevallen wordt op de huurwaarden van 1975 om het kadastraal inkomen te bepalen.