Hoger diploma, hoger loon? Niet altijd!

SalarisHet einde van het schooljaar brengt nieuwe dilemma’s met zich mee. Heel wat jongeren zullen er zich deze zomer het hoofd over breken of ze gaan verder studeren of niet. En zo ja, wat dan precies? Je keuze heeft belangrijke gevolgen voor de toekomst, denk bijvoorbeeld aan het inkomen dat je zal verdienen. Stijgt je salaris rechtevenredig met je opleidingsniveau, of gaat die vlieger niet per se op? Jobat.be stak het licht op bij Virginie Verschooris, verloningsspecialist bij SD Worx.

Het Salariskompas windt er geen doekjes om: hoe hoger je opleidingsniveau, hoe meer je gemiddeld verdient. Het doorsnee maandinkomen bedroeg in 2020 3.783 euro bruto of zo’n 2.310 euro netto. Respondenten zonder hoger diploma bleken gemiddeld echter maar 3.080 euro (2.002 netto) te verdienen, waar professionele bachelors maandelijks 3.584 euro (2.225 netto) opstrijken. Het salaris van academische bachelors bedraagt daarentegen zo’n 4.004 euro (2.405 netto) en dat van academische masters klokt zelfs af op 4.551 euro (2.646 netto). SD Worx merkt gelijkaardige verschillen tussen de startlonen die het sociaal secretariaat jaarlijks publiceert om werkgevers te adviseren over marktconforme lonen van uiteenlopende functies. Wie lager geschoold is, zal een lager startsalaris krijgen dan iemand die langer studeerde. Onderaan de loonladder bevinden zich de winkelverkopers met een mediaanloon van 1.700 euro bruto (1.550 netto). Aan het andere eind staan de projectingenieurs die met hun eerste job 2.400 euro (1.741 netto) opstrijken (mediaan).

Benieuwd in welke sectoren je het hoogste startloon krijgt? Ontdek het hier!

Volledig scherm Virginie Verschooris, verloningsspecialist bij SD Worx © SD Worx

Maar Virginie Verschooris nuanceert: “Toch is een diploma geen garantie voor een succesvolle carrière. Bijkomende factoren spelen eveneens een rol. Lager geschoolden kunnen met ervaring of door aan long life learning te doen een en ander compenseren, en ook je ingesteldheid en motivatie maken een verschil. Je kan het grootste talent hebben, indien je niet over de juiste mindset en interpersoonlijke skills beschikt, en je bijvoorbeeld moeilijk samenwerkt of niet past in de cultuur, zal je ook moeilijkheden ervaren. De impact van je studie op je inkomen is dan ook vooral merkbaar wanneer je pas afgestudeerd bent. Voor specifieke functies merken we zelfs dat lager geschoolden op lange termijn soms beter af zijn dan wie verder studeerde. Je graad van specialisatie kan een rol spelen. Je kan jezelf tot een echte expert in een bepaalde materie ontpoppen en doet er zich een schaarste voor op de markt, schiet je loon flink de hoogte in. Ik denk bijvoorbeeld aan ICT-gerelateerde functies, maar ook aan bepaalde technische beroepen of verpleegkundigen. Door tekorten op de arbeidsmarkt zien we dat bedrijven creatief uit de hoek komen om deze mensen aan te trekken.”

De verloningsspecialist gelooft dat je diploma een belangrijke impact heeft op je salaris, maar niet het enige is dat telt. Je ingesteldheid en bereidheid tot levenslang leren zijn een tweede belangrijke factor en als derde kan de situatie op de arbeidsmarkt de hoogte van je salaris beïnvloeden. “Een diploma alleen is vaak niet voldoende”, verduidelijkt Verschooris. “We merken dat in sommige situaties bijvoorbeeld een bijkomende managementopleiding nodig is, of een buitenland ervaring die je leert omgaan met diversiteit. Deze trend is algemeen voelbaar. Beschouw een diploma als een entreekaartje om toegang te krijgen tot bepaalde functies waarvan de uitvoering zekere technische competenties vereist. Maar vergeet niet dat er andere belangrijke parameters bestaan die je carrière sturen. Taalvaardigheid is er nog zo een. Hoe meer talen je spreekt, hoe internationaler je kan gaan, wat eveneens deuren opent.”

“Iemand met de juiste diploma’s plus een buitenlandervaring zal sneller evolueren dan iemand die heel lokaal blijft werken”, besluit Verschooris. “Maar het is zeker mogelijk dat deze twee personen uiteindelijk hetzelfde niveau bereiken, ook al was de weg ernaartoe anders. Daarnaast koestert niet iedereen de ambitie om op een hoger niveau te raken. Het kan zijn dat je wel een hoog diploma hebt, maar de voorkeur geeft aan een goede work-lifebalance en hiervoor graag wat loon opgeeft. Je eigen ambitie en de invulling die je aan je professionele leven wilt geven zijn dus ook doorslaggevend. Ik raad jonge mensen daarom aan vooral hun passie te volgen. Dit zal je werk en de weg ernaartoe veel aangenamer maken. Je zal sneller je doelen bereiken, ongeacht voor hoeveel diploma’s je gaat. Soms merken we trouwens een oversaturatie aan diploma’s, terwijl er zich een tekort aan technische profielen en zorgverleners manifesteert. Er is echter niets mis met een technische job, deze mensen zijn evenzeer nodig op de markt. Ga dus niet zomaar voor een zo hoog mogelijk diploma, maar doe vooral wat je graag wilt doen. Om te ontdekken waar je interesse ligt kan je via een vakantiejob, interim of stage in contact proberen komen met de verschillende takken van een bedrijf. Zo kan je proefondervindelijk bepalen of de job werkelijk iets voor jou is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook