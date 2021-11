Hoge energiefactuur: kunnen groepsaankopen de prijzen drukken?

MijnEnergieDe energieprijzen blijven op ongekende hoogtes kamperen. Veel consumenten hoopten via een groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas betere tarieven uit de brand te kunnen slepen, maar jammer genoeg blijkt dat ijdele hoop. De groepsaankopen van zowel iChoosr als Samensterker leverden niets op. Het voorstel voor een variabel tarief via Wikipower blijkt zelfs prijziger dan de goedkoopste aanbiedingen voor wie individueel vergelijkt. Mijnenergie.be licht toe.

Hoe werkt een groepsaankoop?

Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven voor een groepsaankoop voor stroom of aardgas. De initiatiefnemer is een commerciële onderneming of een externe partij, zoals een lokaal bestuur. De organisator van een groepsaankoop nodigt via een veiling leveranciers uit om hun beste tarieven voor te stellen. Het scherpste bod wint de veiling. De ingeschreven consumenten ontvangen op basis van het winnende bod een persoonlijk voorstel, waar ze al dan niet op kunnen ingaan.

Waarom resulteren de groepsaankopen niet in een tariefvoorstel?

Door de groepsaankoop haalt de winnende leverancier in één klap enkele tienduizenden nieuwe klanten binnen. Aangezien dat bedrijf zijn energie vandaag ook aan hoge marktprijzen moet inkopen, staat het niet meteen te popelen om zijn klantenportefeuille nu fors uit te breiden. Bovendien willen energieleveranciers gezien de woelige marktsituatie geen risico’s aangaan door diep onder de courante tarieven te duiken.

Waarom stelt de groepsaankoop van Wikipower een variabel tarief voor?

Het aantal vaste contracten op de energiemarkt slonk de voorbije weken zienderogen. Gezien de grote volatiliteit op de energiemarkt haken veel spelers hun prijzen niet langer vast. Waar de andere groepsaankopen uitgaan van een vast tariefvoorstel, stelt Wikipower nu dus bij uitzondering een variabel aanbod voor. Dat energieleverancier Mega de groepsaankoop binnenhaalde is eveneens opmerkelijk, aangezien de prijsbreker sinds de explosie van de energieprijzen net de duurdere contracten op de markt aanbiedt.

Is de groepsaankoop goedkoper dan voor wie individueel een contract afsluit?

Voor een gezin uit Aalst met een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kWh bedraagt het jaartarief via de groepsaankoop 1.336,73 euro. Wie individueel vergelijkt via Mijnenergie.be vindt evenwel elf goedkopere variabele tariefvoorstellen op de energiemarkt, met zelfs prijzen die tot 150 euro onder het tarief van de groepsaankoop duiken. Voor aardgas zijn er zeven lucratievere opties dan het tarief van 2.361,80 euro dat de groepsaankoop voorstelt. Voor de volledigheid: de leveranciers hanteren de actuele prijzen. Aangezien het om variabele tarieven gaat, wijzigen die in de loop van het jaar op basis van vooraf vastgelegde indexatieparameters.

Toch maar liever op eigen houtje het scherpste tarief traceren? Hier kan je voorstellen van energieleveranciers gemakkelijk vergelijken

Loont het om in te tekenen met uitstel?

Voor wie vandaag een vast contract heeft afgesloten dat voor 31 december 2022 ten einde loopt, raadt Wikipower aan om de begindatum van het nieuwe contract via de groepsaankoop te laten overeenstemmen met de einddatum van het huidige contract. Dat is een opmerkelijk advies, aangezien de energieprijzen in de aanloop naar de zomer mogelijk dalen en een goedkoper vast contract dan misschien weer meer zekerheid biedt.

Wat zijn de alternatieven?

Wie nog geniet van een vast contract met een goedkoop tarief, onderneemt best niks. Loopt jouw vast contract – dat je al dan niet via een vorige groepsaankoop afsloot - binnenkort ten einde, dan ga je best via een online vergelijker na welke leverancier het goedkoopste tarief voor jouw verbruikstype afficheert. Hetzelfde geldt voor wie de afrekening van zijn lopende variabele contract de voorbije maanden al te fors de hoogte in zag gaan. Wat vaststaat, is dat je altijd meer zult betalen dan de prijzen van een jaar voordien. Het gaat er dus in de eerste plaats om de schade te beperken. Indien de prijzen in het voorjaar terug zouden dalen, ben je wel altijd vrij om weer over te stappen en een contract met gedaalde tarieven af te sluiten.

