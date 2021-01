Hoeveel winst maken farmabedrijven op coronavaccins, en is het interessant om er nu in te beleggen?

Dividend­aan­de­len kopen als alterna­tief voor je spaarboek­je? Onze geldexpert legt uit hoe je dat doet: “Je steekt makkelijk 30% belasting­voor­deel op zak”

11 januari Bij het begin van het jaar geeft onze financieel expert Paul D’Hoore een interessant advies om meer uit je geld te halen in 2021. Namelijk: dividendaandelen kopen. Waarom? Het kan je tot 800 euro netto (per persoon) opleveren. Hij legt uit hoe je dat het best aanpakt. “Je ontvangt het dividend als je aandeelhouder bent op de dag van de uitkering. Het volstaat dus om het aandeel minstens één dag vóór de uitkering aan te kopen.”