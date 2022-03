Hoeveel water moet je kamerplanten geven? Zo doe je het altijd goed

VtwonenPlanten water geven lijkt misschien simpel, maar het is eigenlijk doodsoorzaak nummer een. Want soms krijgen kamerplanten te weinig, maar vaak ook juist teveel. Hoe zorg je er voor dat een plant altijd de goede hoeveelheid water krijgt? Vtwonen.be geeft tips.

Hier gaat het mis

Je zou het misschien niet zeggen, maar te veel water geven is vaak nog erger dan een keertje overslaan. De meeste kamerplanten hebben aan een gietbeurt per week voldoende. Al is dat natuurlijk ook weer afhankelijk van de soort. Cactussen en vetplanten hebben veel minder water nodig dan tropische kamerplanten.

Wanneer heeft een kamerplant water nodig?

Twijfel je of een plant water nodig heeft? Steek altijd even je vinger in de aarde. Bij tropische kamerplanten, zoals de populaire Monstera of een van deze grote kamerplanten, moet de grond altijd licht vochtig zijn. Voelt de grond kurkdroog aan? Tijd voor wat water! Bij cactussen en vetplanten moet de aarde tussen de gietbeurten door juist uitdrogen.

Volledig scherm Bij de verzorging van kamerplanten gaat het meestal mis bij het geven van water. © Margriet Hoekstra Fotografie

Hoeveel water heeft een kamerplant nodig?

Maar wat is dan de juiste hoeveelheid water? Dat verschilt per plant, maar is ook afhankelijk van andere factoren. Als een plant bijvoorbeeld dicht bij een raam of een verwarming staat, dan vindt er meer verdamping plaats en heeft de plant meer water nodig. Ook het seizoen, de grootte van de pot en de hoeveelheid aarde speelt een rol. Best wat dingen om rekening mee te houden en dat resulteert vaak in een beetje gissen met een gieter.

De beste methode

Om er zeker van te zijn dat je een kamerplant altijd de juiste hoeveelheid water geeft, kun je deze makkelijke methode toepassen. Je moet er alleen voor zorgen dat de kamerplant in een pot staat met een drainage gat aan de onderkant.

Vul vervolgens een grote bak, kom of de gootsteen met een laag water en zet hier de kamerplanten in. Je zou zelfs een badkuip kunnen gebruiken: plek voor meer planten tegelijk. Een kamerplant heeft gemiddeld zo’n 15 tot 20 minuten nodig om precies de hoeveelheid water op te slurpen die ze nodig hebben. Nooit teveel of te weinig dus!

Tip: Je kan ook een plantirrigator gebruiken. Dit kant-en-klare systeem voorziet je plant voor een langere tijd van water. Lees hier hoe het werkt.

Volledig scherm De meeste planten hebben licht nodig om te overleven. © Margriet Hoekstra Fotografie

Nazorg

De meeste kamerplanten vinden het fijn als de bladeren zo af en toe ook van wat vocht worden voorzien. Vaak zijn dat tropische planten. Zo blijven ze in topconditie en kun jij genieten van een mooie groene plant. Pak er dus af en toe een plantenspuit bij en geef ook de bladeren wat water. Lees hier wat de bladeren over de gezondheid van je plant vertellen.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.